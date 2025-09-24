Juan Fernando Quintero y una 'zurda de oro'; vea su asistencia en Palmeiras vs. River Plate

Este miércoles, en el estadio Allianz Parque, Palmeiras recibió a River Plate por el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El colombiano Juan Fernando Quintero fue titular en el 'millonario' y se lució con una asistencia.

A los siete minutos, 'Juanfer' fue el encargado de cobrar un tiro libre desde el costado izquierdo. El '10' lanzó un centro con una buena rosca y Maximiliano Salas metió un cabezazo que dejó sin opciones al arquero Weverton.



Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero en Palmeiras vs. River Plate, por la Copa Libertadores