James Rodríguez y una asistencia de lujo, en su despedida de León, para el gol de Iván Moreno

James Rodríguez se despidió del Club León por todo lo alto. Este sábado 8 de noviembre, disputó su último juego con la camiseta de 'la fiera' y brindó una magistral asistencia para el gol de Iván Moreno, que significó el 1-1 contra Puebla, por la fecha 17 de la Liga MX.

Cuando transcurría el minuto 20, el equipo visitante cobró un tiro de esquina que no prosperó. El rebote cayó a los pies del cucuteño, quien controló, levantó la cabeza y, de volea, envió un pase preciso a Iván Moreno. Mano a mano con el arquero, no perdonó y marcó.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, en un partido de la Liga MX Getty Images

Vea la asistencia de James Rodríguez, con León vs. Puebla, por la Liga MX