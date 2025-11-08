Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez y una asistencia de lujo, en su despedida de León, para el gol de Iván Moreno

James Rodríguez y una asistencia de lujo, en su despedida de León, para el gol de Iván Moreno

Demostrando su calidad y técnica, el mediocampista colombiano, James Rodríguez, filtró un pase de volea para dejar solo a su compañero y anotar contra Puebla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en el partido de León contra Pumas, por la Liga MX
