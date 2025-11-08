James Rodríguez y una asistencia de lujo, en su despedida de León, para el gol de Iván Moreno

Publicidad
James Rodríguez se despidió del Club León por todo lo alto. Este sábado 8 de noviembre, disputó su último juego con la camiseta de 'la fiera' y brindó una magistral asistencia para el gol de Iván Moreno, que significó el 1-1 contra Puebla, por la fecha 17 de la Liga MX.
Cuando transcurría el minuto 20, el equipo visitante cobró un tiro de esquina que no prosperó. El rebote cayó a los pies del cucuteño, quien controló, levantó la cabeza y, de volea, envió un pase preciso a Iván Moreno. Mano a mano con el arquero, no perdonó y marcó.
¡Goool de la Fiera!— FOX (@somos_FOX) November 9, 2025
Iván Moreno anota el empate de @clubleonfc vs @ClubPueblaMX #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/CGNfp8hhvF
