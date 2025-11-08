James Rodríguez recibió una emotiva ovación y reconocimiento en su último partido con León

James Rodríguez llegó al Club León con la ilusión de hacer historia, pero nada resultó como esperaba. En primera instancia, dijo adiós en cuartos de final del Clausura de la Liga MX; posteriormente, los descalificaron del Mundial de Clubes, torneo que soñaba con jugar; y, por último, terminaron en el puesto 17 de la tabla de posiciones en el Apertura del rentado local, eliminados con tan solo 13 puntos.

Sin embargo, la afición del equipo 'esmeralda' fue consciente de que la nómina no era la mejor y eso complicaba que el mediocampista colombiana sacara a relucir su potencial. Aún así, se las ingenió para dar lo mejor de sí, brillar, ser protagonista y aportar con goles y asistencias. Y es que nunca negó una gota de sudor, mostró toda su calidad y profesionalismo, y le dio un salto de calidad al club.

Entendiendo esto, la afición no dudó en reconocerlo, hacerle un pequeño homenaje y despedirlo con una ovación. Este sábado 8 de noviembre, en la derrota 1-2 frente a Puebla, fue sustituido al minuto 85 para darle paso a Ángel Tadeo Estrada Meza, y los aplausos no se hicieron esperar. Fue un emotivo momento, donde James Rodríguez también agradeció, levantando los brazos y mirando las gradas.

Vea la ovación a James Rodríguez, en León vs. Puebla, por la Liga MX

Esta historia llegó a su fin. Así se despide James Rodríguez del #León.



Aplaudido por su afición tras un torneo vergonzoso. pic.twitter.com/KgBL1GZdy0 — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) November 9, 2025

Se fue James Rodríguez del campo y La afición lo despide de pie.



¡DESPEDIDA ESMERALDA! pic.twitter.com/pKXjIie0Pe — Christian Ramírez (@Christi6179520) November 9, 2025