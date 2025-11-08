Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez recibió una emotiva ovación y reconocimiento en su último partido con León

James Rodríguez recibió una emotiva ovación y reconocimiento en su último partido con León

A pesar de que las cosas no salieron como esperaba, la hinchada de la 'fiera' despidió por todo lo alto al mediocampista colombiano, James Rodríguez, en su casa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, volante colombiano del Club León, en el partido contra Puebla, por la Liga MX
James Rodríguez, volante colombiano del Club León, en el partido contra Puebla, por la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad