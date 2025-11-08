Síguenos en::
Lionel Messi sigue haciendo historia: impuso récord nunca antes visto en el fútbol

Como si fuera poco y sumado a todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, el argentino, Lionel Messi, alcanzó una impresionante marca que le da la vuelta al mundo.

Por: AFP
Actualizado: 8 de nov, 2025
Lionel Messi, jugador argentino del Inter Miami, celebra que alcanzó las 400 asistencias en su carrera
AFP

