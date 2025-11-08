Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez dio una asistencia, pero tuvo un amargo adiós de León: derrota 1-2 con Puebla

James Rodríguez dio una asistencia, pero tuvo un amargo adiós de León: derrota 1-2 con Puebla

En el estadio Nou Camp, se llevó a cabo el último partido del mediocampista, James Rodríguez, con la camiseta de 'la fiera', ya que su contrato termina y no renovará.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, habla con su entrenador Ignacio Ambriz, en la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, habla con su entrenador Ignacio Ambriz, en la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad