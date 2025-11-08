James Rodríguez dio una asistencia, pero tuvo un amargo adiós de León: derrota 1-2 con Puebla

¿Qué pasará con James Rodríguez? Esa es la pregunta que millones de personas, amantes del fútbol y seguidores del colombiano, se hacen a estas alturas del año. Y es que su contrato finaliza con el Club León y, teniendo en cuenta que desde México afirman que no va a renovar, habrá que aguardar por cuál equipo fichará, pensando en el 2026, donde el objetivo es el Mundial con la Selección Colombia.

Este sábado 8 de noviembre, disputó su último compromiso con la camiseta de la 'fiera', ya que quedaron eliminados del Apertura de la Liga MX, diciendo 'adiós' en la fase de 'todos conta todos'. Por eso, las miradas estaban puestas en el mediocampista colombiano, que fue titular, figura y aportó una asistencia, pero no alcanzó para hacerse la victoria. Al final, fue derrota 1-2 con Puebla, en el Nou Camp.

Todo empezó de la peor manera. Alejandro Organista Orozco aprovechó una desconcentración de la defensa rival y abrió el marcador, al minuto 15, silenciando a los miles de aficionados del conjunto 'esmeralda'. Además, eso desató la molestia de James Rodríguez, que estaba haciendo todo lo posible para firmar una despedida con victoria, siendo pieza clave y el mejor socio de sus compañeros.

Fue así como, en medio de tanta insistencia, el cucuteño encontró su recompensa. Cuando transcurría el minuto 20, la visita tuvo un tiro de esquina a favor, el cual no fue bien ejecutado. El rebote llegó a los pies del colombiano, quien, con una hermosa volea, asistió a Iván Moreno, que quedó solo, mano a mano con el arquero, Jesús Rodríguez, y no perdonó, inflando las redes para el 1-1 parcial.

James Rodríguez fue el más peligros del Club León, creando varias opciones de peligro, pero no supieron aprovecharlas y perdonaron. De hecho, el desespero de Puebla por intentar detener al '10', llevó a los futbolistas a cometerle repetidas infracciones. Prueba de ello es que, en una incursión en ataque, comandada por el 'cafetero', lo derribaron y hasta le sacaron uno de sus guayos.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en el partido de León contra Pumas, por la Liga MX Twitter Oficial del Club León

Como si fuera poco, llegó otro baldado de agua fría. Emiliano Gómez se inventó una buena jugada individual y, con poco ángulo, sacó un potente remate para sentenciar el 2-1 definitivo. Con el marcador sentenciado, el entrenador, Ignacio Ambriz, tomó la decisión de reemplazar a James Rodríguez, al minuto 85', para darle paso a Ángel Tadeo Estrada. Aplausos, ovación y agradecimiento para él.

De esa manera, terminó el paso del colombiano por el Club León, donde alcanzó los cuartos de final en el primer semestre y quedó en el puesto 17, con 13 puntos, en la segunda parte del año. Además, en lo personal, brindó nueve asistencias y marcó cinco goles con esa camiseta. Por último, se ganó el cariño, respeto y respaldo de miles de hinchas de la 'fiera', quienes reconocieron su entrega y calidad.