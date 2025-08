Juan Guillermo Cuadrado, listo para "darlo todo por el Pisa", que le dio la bienvenida por lo alto

¡Confirmado! Juan Guillermo Cuadrado seguirá su carrera deportiva en el fútbol italiano. El popular 'Panita' fue anunciado este miércoles 6 de agosto como nuevo jugador del Pisa, club recién ascendido a la Serie A; la bienvenida fue por todo lo alto.

A través de un fantástico video y que tuvo como marco la emblemática Torre de Pisa, y por supuesto el Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, el oriundo de Necoclí apareció en el corto pronunciando algunas palabras. Cuadrado Bello está listo para continuar dejando su llegado en el 'Calcio'.

"Panita is here", el 'Panita está aquí", se leyó en la cuenta oficial del Pisa en Instagram para darle el 'benvenuto' al exInter de Milán y Atalanta. A su vez, los hinchas de la escuadra de la región de Toscana le dejaron una serie de comentarios positivos a Juan Guillermo, deseándole los mejores éxitos en el club.

"Hola a todos, estoy muy feliz de haber llegado, de dirigirme a ustedes. Nos vemos en el estadio. ¡Vamos Pisa!, pronunció Cuadrado en otro video difundido por su nuevo club en las plataformas digitales.

"Agradecido" por seguir en Italia

De otro lado, Cuadrado escribió en su perfil de Instagram unas emotivas palabras por continuar su carrera en suelo italiano, un país que le ha dado tanto y al que aprecia muchísimo.

"Nunca imaginé que iba estar tantos años en este hermoso país que me ha dado tanto. De hecho nunca imaginé la vida que Dios me ha dado. Estoy tan agradecido. Me siento bendecido y con tanto ánimo y fuerza para lo que viene, que como siempre, voy a dar lo mejor para mi nuevo club, Pisa. Tengo ganas, tengo expectativa y tengo fe para todo lo que viene. Se que hay mucho más y estoy listo. Gracias señor Jesús, de tu mano", firmó el experimentado jugador de nuestro país.