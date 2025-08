Mauricio 'Chicho' Serna no se guardó nada tras su salida de Boca Juniors

En medio de un presente turbulento para Boca Juniors, tanto en lo deportivo como en lo institucional, este miércoles se confirmó la salida de Mauricio ‘Chicho’ Serna del Consejo de Fútbol, órgano que ha sido clave en la estructura del club durante los últimos años. El exmediocampista colombiano, ídolo de la afición ‘xeneize’ por su paso como jugador, decidió dar un paso al costado tras varios rumores que ponían en duda su continuidad.

Serna, visiblemente conmovido, se encargó de aclarar su situación a través de declaraciones públicas, en las que dejó claro que su salida fue producto de una decisión personal. “Hasta hoy hice parte del club (...) no ha sido fácil. Saben lo que representa para mí y mi familia este club, pero en la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos y un montón nos equivocamos”.

El colombiano se unió al Consejo de Fútbol durante la gestión de Juan Román Riquelme como vicepresidente del club, y desde allí ocupó un rol protagónico en distintas decisiones vinculadas al fútbol profesional. A lo largo de estos años, Serna aportó su experiencia, conocimiento y sentimiento por la camiseta, algo que él mismo destacó en su despedida: “No guardé nada. Di lo mejor que tenía para dar”.

Además de agradecer a sus compañeros y dirigentes, Serna tuvo palabras sentidas para la hinchada de Boca Juniors. “Los quiero mucho, les agradezco todo el cariño que me siguen entregando a diario. Seguramente con muchas personas me pude haber equivocado, les ofrezco mis disculpas. No dejo de ser humano”, expresó el exjugador, quien no escondió la carga emocional que le representa dejar el club que marcó su carrera.

"ME HAN OFRECIDO ESTAR EN OTRA FUNCIÓN PERO, LO RECHACÉ" 🔵🟡



➡️ Chicho Serna se despidió de Boca tras ser anunciada su desvinculación en las redes sociales del club.



🎙️ #PuedePasar pic.twitter.com/neyTj2VMd5 — DSPORTS (@DSports) August 6, 2025

Publicidad

En sus declaraciones, también reveló que se le ofreció continuar en otro rol dentro de la institución, pero optó por no aceptar. “Tomé la decisión de no seguir porque creo que no sería conveniente. Prefiero saludar y agradecer a todos y decir: esto tuvo su fin”, concluyó, cerrando así un ciclo que, más allá de cualquier polémica, estuvo cargado de compromiso.

La renuncia de ‘Chicho’ representa el cierre de una etapa en Boca, marcada por la gestión directa de exjugadores en el manejo del equipo profesional. Su salida se da en un momento complejo para el club, que no atraviesa su mejor momento futbolístico y que enfrenta cuestionamientos internos y externos por su gestión.



Recorrido de Mauricio Serna en Boca

'Chicho', otra cabeza que rueda por la crisis de resultados. Foto: @mchichoserna.

Publicidad

Cabe recordar que como jugador, Serna dejó una huella imborrable en Boca Juniors entre 1998 y 2002. Disputó 121 partidos oficiales y conquistó seis títulos, entre ellos dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, siendo parte de uno de los ciclos más gloriosos en la historia del club.