Katherine Tapia volvió a sus inicios; llegó en tanqueta y con uniforme a homenaje en Montería

Katherine Tapia fue una de las grandes figuras en el subtítulo de la Selección Colombia femenina en la Copa América, que finalizó hace unos días en Ecuador. La arquera se lució bajo los tres palos en el certamen continental, pero también marcó diferencia desde el liderazgo en momentos importantes del torneo. En las últimas horas, la futbolista de la 'tricolor' recibió un gran homenaje por parte de la Policía Metropolitana de Montería.

Y es que recordemos que Tapia, en su pasado, fue patrullera del antiguo ESMAD, institución donde forjó carácter y disciplina; el tributo tuvo lugar en la base del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en Cereté, Córdoba. Fue homenajeada por todos los integrantes dicha Unidad.

Katherine Tapia en la Selección Colombia @Conmebol

Katherine, quien llegó en tanqueta y con el uniforme al lugar, recibió una placa conmemorativa y ondeó con orgullo la bandera de Colombia.

Publicidad

"Todos los hombres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden número 23 nos reunimos con el fin de hacerle una representación y obviamente exaltar la labor de nuestra compañera, la señorita patrullera Katherine Tapia y que hizo una buena representación en el torneo ( Copa América femenina) con la Selección Colombia", dijo el Teniente Cristian Camilo García, en diálogo con Noticias Caracol.



¿Qué dijo Katherine Tapia del homenaje por parte de la Policía de Montería?

"Recibo este homenaje con mucho cariño, muy feliz de recordar mi paso por la institución, se siente una nostalgia muy grande, pero con mucha felicidad y orgullo de haber pertenecido a la institución. Estar en esta institución me llenó de disciplina, de adrenalina por lo que hacía y eso mismo represento dentro del campo; todos esos valores que aprendí dentro del ESMAD", precisó la guardameta cordobesa.

Tras el subtítulo de Copa América femenina, la guardameta es esperada en su club, Palmeiras, para lo que será la continuación del Brasileirao femenino y el resto de campeonatos locales.



"Premio gordo"

En un evento público, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le prometió a Katherine Tapia cumplirle un deseo.

Publicidad

"Hace pocos días recibí un video de Kathe Tapia, ella me decía en tono jocoso qué incentivo le daría por ganar, y me pidió una casa para sus padres. Yo le respondo que como gobernador, y no desde la Gobernación, le cumpliré ese deseo porque es una verdadera ganadora", precisó el mandatario.