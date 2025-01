Juan Guillermo Cuadrado se ofreció para jugar en León y desde el club le respondieron

La carrera de Juan Guillermo Cuadrado es digna de enmarcar. Además de haber dejado una enorme huella en la Selección Colombia , jugando Eliminatorias Sudamericanas, Mundiales y Copas América, y hasta portando la cinta de capitán, a nivel de clubes no se queda atrás. A donde ha ido, su rendimiento ha sido resaltado, gracias a su talento y profesionalismo.

Independiente Medellín, Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta son los equipos que han gozado de la magia del colombiano. De hecho, en la 'Dea' y a sus 36 años, es pieza clave, aportando en el buen presente de la escuadra, que es protagonista en la Serie A de Italia y la Champions League . No es titular, pero siempre suma.

Por eso, sus más recientes declaraciones, tras el juego frente a Barcelona, que finalizó 2-2 por la octava jornada de la Liga de Campeones, no pasaron desapercibidas. Allí, habló de su compatriota y amigo, James Rodríguez, quien fichó por Club León de México para la temporada 2025, revelando algunos detalles que no se conocían, en entrevista con 'TNT Sports'.

"Antes de ir a México, hablamos, preguntándole si se daba o no. Contento porque tendrá la oportunidad de jugar, mostrar su talento, en un gran club como León, que ha tenido y tiene bastantes colombianos", explicó. De igual manera, se mostró feliz por ese cambio: "Para él es algo bueno porque sabemos la calidad de fútbol que tiene, es increíble", añadió.

Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Foto: FCF

Y los elogios no pararon para el cucuteño. "Le puede aportar la calidad y experiencia que tiene y ha adquirido, de ser un gran jugador. Esperemos que le den los minutos que necesita porque cuando es así, la calidad se ve dentro del terreno de juego", puntualizó. Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención llegaron sobre el final de dicha charla.

¡”Si el Panita me llama, voy”! 📞🇲🇽🇨🇴



Juan Guillermo Cuadrado está feliz por el momento que James Rodríguez vive en México. 🔥



Y aseguró que está a una llamada del 🔟 para llegar al Futbol Mexicano. 😜



Ojo aquí, @clubleonfc 👀#BenditaChampions pic.twitter.com/oJ8qwTn2Je — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 31, 2025

"Me gusta mucho el fútbol mexicano, ha tenido varios colombianos y es interesante. Si me llama, estoy a disposición para ir a correr juntos y jugar", sentenció Juan Guillermo Cuadrado. Razón por la que el Club León no se quedó atrás, se 'subió al bus' y aprovechó el contexto para responderle al nacido en Necoclí, con un contundente mensaje en redes sociales.

Saludos 👋🏼 y gracias por las palabras, querido @Cuadrado 🟨🟦🟥.



Acá se lo cuidamos a @jamesdrodriguez. pic.twitter.com/x1kX0kyWsP — Club León (@clubleonfc) January 31, 2025

"Saludos y gracias por las palabras, querido Juan Guillermo Cuadrado. Acá se lo cuidamos a James Rodríguez", fue el texto que se leyó en el posteo, acompañado de una fotografía del mediocampista 'cafetero'. De inmediato, las reacciones de los aficionados del equipo 'esmeralda' no se hicieron esperar, ilusionándose con la llegada de tan importante futbolista.