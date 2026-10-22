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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juventus ganaba con gol de Jhon Lucumí, pero se lo anularon en partido de Europa League

Juventus ganaba con gol de Jhon Lucumí, pero se lo anularon en partido de Europa League

Este jueves en el duelo frente al Rennes, por Europa League, la Juventus no pasó del empate 2-2 de local, aunque el colombiano Jhon Lucumí había anotado el tanto del triunfo, pero el VAR lo anuló.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Jhon Lucumí Juventus
Jhon Lucumí celebra en Juventus
AFP

Juventus no pasó del empate 2-2 contra el Rennes, este jueves, en la fecha 3 de la Europa League, resultado sorpresivo y que pudo ser distinto si hubiera válido el gol que marcó Jhon Lucumí, en el tramo final del compromiso en Turín.

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Al minuto 87, tras un tiro libre cobrado desde la banda izquierda, que tuvo varios rebotes en el área, le quedó al defensor central colombiano, quien sacó un remate potente, que tuvo un desvío, y así llegó el 3-2.

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Sin embargo, tras la revisión del VAR se percataron de un fuera de lugar de Jhon Lucumí, y con eso no valieron el tanto del zaguero central de nuestro país, y a la Juventus no le dio más el tiempo para ganar contra el Rennes.

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Acá el gol anulado a Jhon Lucumí en Juventus vs Rennes, por Europa League:

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