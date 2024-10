La ausencia de James Rodríguez HOY, de viva voz de Íñigo Pérez DT del Rayo Vallecano

Rayo Vallecano volvió a tener actividad este martes 29 de octubre en España, pero en esta ocasión fue por la Copa del Rey. Si bien Íñigo Pérez, DT del elenco 'rayista', había dicho en la rueda de prensa previa que los jugadores que no habían sumado minutos frente a Alavés, por Liga, serían tenidos en cuenta; finalmente no pasó eso del todo. Se esperaba que James Rodríguez estuviese entre los elegibles contra Villamuriel; sin embargo, no fue ni convocado.

Tras el compromiso de la primera ronda en el Nuevo Balastera fue el propio timonel del club madrileño el que se pronunció de viva voz sobre qué fue lo que pasó con Rodríguez Rubio y del por qué no fue citado para dicho encuentro en el que Rayo Vallecano se impuso por goleada 0-5 a su rival.

¿Qué dijo Íñigo Pérez del por qué no jugó James Rodríguez HOY contra Villamuriel, por la Copa del Rey?

"Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante", esas fueron las palabras del entrenador cuando le consultaron en su charla con los medios de comunicación por la baja del capitán de la Selección Colombia para el encuentro por la primera ronda de la Copa del Rey.

James Rodríguez, a departamento médico. Rayo Vallecano

Recordemos que el '10' permaneció en el banco de suplentes en el duelo liguero frente al Alavés el fin de semana. Ese enfrentamiento el conjunto de Vallecas lo superó 1-0 con un autogol de Antonio Sivera, al minuto 80.

Además, Íñigo Pérez dejó su balance de lo que fue el partido contra Villamuriel, escuadra que milita en el Grupo A de Primera División Regional. Los goles en el triunfo 0-5 de los 'rayistas' fueron anotados por Raúl de Tomas, quien se fue de doblete, Óscar Trejo, Sergio Guardiola y Etienne Et'oo.

"Uno imagina este modo de partido. Hemos hecho el primer gol y hemos podio dado un paso hacia delante. Esto no altera los objetivos que es permanecer en Primera División. De momento ha sido un buen inicio, estamos acabando octubre y queda muchísimo. Debemos seguir y permanecer así", explicó.