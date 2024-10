A James Rodríguez le dan más valor equipos rivales que el Rayo Vallecano; salta a la vista

James Rodríguez fue la contratación más rutilante de la temporada para el Rayo Vallecano, de España, cuyos directivos se metieron la mano al bolsillo para firmar al ‘cafetero’, lo que causó una enorme ola de mercadeo alrededor del ‘10’.

Sin embargo, su entrenador le da escasa o nula participación en los partidos del equipo, algo por lo que ya empezó a presionar hasta el presidente de la institución, que espera ver réditos y no perder la inversión.

No obstante, el estratega se escuda en que el mediocampista no hizo pretemporada y que aún está en periodo de adaptación, mientras que versiones de prensa en España afirman que en realidad el timonel no tiene en sus planes al creativo de 33 años de edad.

Sin embargo, su nombre hace ruido en donde va y muestra de ello es la contienda por Copa del Rey del Rayo Vallecano en condición de visitante frente al Villamuriel, de sexta división, en la fase de sesentaicuatroavos de final.

El duelo se programó para el martes 29 de octubre y fue promocionado por ambos bandos de manera particular, pues el Villamueriel no dejó pasar la oportunidad para anunciar la presencia de Rodríguez con el objetivo de llenar su estadio.

Rivales le dan más juego a James Rodríguez que el Rayo Vallecano

El Villamuriel hizo público un cartel para publicitar el encuentro con la imagen del jugador colombiano en la parte central de la composición junto a más futbolistas.

Entre tanto, el Rayo ni siquiera consideró al cucuteño, ya que su cartel fue con 3 integrantes de la plantilla, entre los que no apareció el considerado mejor futbolista de la Copa América de 2024.

Lo cierto es que se trata de una contienda de bastante importancia para el Villamuriel, elenco de una categoría aficionada en España, mientras que para el conjunto de Vallecas no deja de ser un trámite en el que sus hombres principales no son necesariamente alineados, para evitar lesiones o faltas de adversarios que no son profesionales.

El Rayo volverá a tener acción por la Liga de España el sábado 2 de noviembre como visitante contra el Villarreal en cumplimiento de la fecha 12 del certamen.