La mamá de Luis Díaz y el mensaje a su hijo, previo a cada juego con Liverpool y Colombia

Luis Díaz es una de las más reconocidas e importantes figuras en el fútbol mundial, debido a su buen presente en el Liverpool de Inglaterra y Selección Colombia. No obstante, para Cilenis Marulanda el guajiro es alguien más que un jugador exitoso.

Pero ¿cómo no?, si ella es nadie más ni menos que la madre de ‘Luchito’. Es por eso que, como la primera y más importante mujer en su vida, otorgó una entrevista para ‘La Red’ de Caracol Televisión, donde dio importantes detalles de lo que es su relación con su hijo, principalmente previo a cada partido.

“Le pido siempre a Dios que me le cuida a Luis esas piernas, me lo proteja y no me le pase absolutamente nada. Todas las veces que va a jugar, ese mensaje se lo mando”, dijo inicialmente Cilenis Marulanda, revelando que mantiene contacto directo con el extremo ‘cafetero’, quien actualmente viste los colores del Liverpool y la Selección Colombia.

Y es que, antes de desearle un buen desempeño, la madre de Luis Díaz afirma que lo más importante es la salud de su hijo, por quien ora y siempre vela, esté bien.

Estas palabras y buenos deseos son bien recibidos por el mismo Luis Díaz, quien se lo recompensa a su madre entre especiales palabras y emotivos mensajes. “Él me dice gracias mamá por ese mensaje, eres la mejor mamá del mundo”, complementó Cilenis Marulanda.