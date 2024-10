La razón por la que Jhon Durán debe ser suplente en Aston Villa vs Fulham: tema de debate

Jhon Durán es la sensación en Inglaterra y Colombia por su brillante presente a punta de goles con el Aston Villa y ahora llevándolo a la Selección, por lo que su nombre siempre genera debate y aún más cuando no ha podido consolidarse como titular a pesar de sus constantes anotaciones.

Y antes del partido contra Fulham, este sábado, por Premier League, en territorio británico se refirieron a las razones por las que debería seguir siendo suplente, a pesar de su buena actualidad.

El que se refirió al tema fue un exjugador del Aston Villa, Paul Merson, y en declaraciones recogidas por ‘Birmingham Live’, el recordado futbolista no se puso con rodeos y dio sus argumentos para seguir teniendo a Jhon Durán como alternativa y no como inicialista.

¿Por qué no debe ser titular Jhon Durán en Aston Villa?

“Sigo pensando que Jhon Durán debería estar en el banquillo y no ser titular por delante de Ollie Watkins. Si eres el entrenador y las cosas no van bien, es una sensación agradable saber que puedes llamar a alguien del banquillo como Durán. No es lo mismo si es titular y Watkins no tiene el mismo impacto como suplente”, explicó el otrora mediocampista.

Además, Merson mencionó que el largo viaje del antioqueño desde Inglaterra a Bolivia, luego a Colombia y ahora hasta Inglaterra también le da una desventaja con respecto a Ollie Watkins, quien no tuvo ese mismo desgaste.

Lo cierto es que Jhon Durán, a pesar de no lograr situarse como titular en el Aston Villa, de a poco ha ido teniendo más rodaje, más minutos y más protagonismo, que lo han llevado a tener impacto y aprovechar la oportunidad que le da el técnico Unai Emery, sabiendo que al frente tiene otro gran delantero y goleador, respetado en Europa.

Jhon Durán celebra gol con Aston Villa - Foto: Aston Villa/Aston Villa FC via Getty Images

Jhon Durán llega inspirado al Aston Villa

El joven atacante paisa, de apenas 20 años, viene de marcar gol con la Selección Colombia en el triunfo 4-0 contra Chile, por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas , anotando el tercer tanto en el estadio Metropolitano de Barranquilla, luego de un buen pase de Luis Sinisterra.

Además, Jhon Durán fue noticia por sus particulares declaraciones en zona mixta tras dicho compromiso, donde sigue demostrado su confianza en sí mismo y del buen presente que vive en su carrera.