Linda Caicedo y una jugada de estrella mundial, para remontada de Real Madrid femenino

Real Madrid femenino comenzó perdiendo 0-2 con el Tenerife, este sábado, pero de la mano de Linda Caicedo, figura de la jornada, lograron darle vuelta y ganar 3-2 de locales, ante su hinchada.

Cuando ya iba 2-2 el compromiso, al minuto 84 apareció la talentosa futbolista colombiana para mostrar el talento que tiene, que la coloca entre las mejores del mundo en su posición.

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Linda Caicedo tomó la pelota y empezó a dejar varias jugadoras del Tenerife atrás a punta de velocidad y regates, hasta sacar un remate potente que exigió a la arquera rival, que dejó el rebote y ahí aprovechó Signe Bruun para darle vuelta al marcador, y darle el triunfo 3-2 al Real Madrid femenino.

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Acá la jugadota de Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs Tenerife: