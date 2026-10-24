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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y una jugada de estrella mundial, para remontada de Real Madrid femenino

Linda Caicedo y una jugada de estrella mundial, para remontada de Real Madrid femenino

La colombiana Linda Caicedo tomó la pelota y empezó a dejar ‘regadas’ a varias jugadoras del Tenerife, en una acción que terminó en el gol del 3-2 definitivo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Linda Caicedo Real Madrid femenino
Linda Caicedo en acción con el Real Madrid femenino
Real Madrid femenino Oficial

Real Madrid femenino comenzó perdiendo 0-2 con el Tenerife, este sábado, pero de la mano de Linda Caicedo, figura de la jornada, lograron darle vuelta y ganar 3-2 de locales, ante su hinchada.

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Cuando ya iba 2-2 el compromiso, al minuto 84 apareció la talentosa futbolista colombiana para mostrar el talento que tiene, que la coloca entre las mejores del mundo en su posición.

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Linda Caicedo tomó la pelota y empezó a dejar varias jugadoras del Tenerife atrás a punta de velocidad y regates, hasta sacar un remate potente que exigió a la arquera rival, que dejó el rebote y ahí aprovechó Signe Bruun para darle vuelta al marcador, y darle el triunfo 3-2 al Real Madrid femenino.

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Acá la jugadota de Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs Tenerife:

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