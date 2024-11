Los goles de Luis Díaz no convencen en el Liverpool: Arne Slot y sus dudas con el guajiro

Liverpool volverá a la acción, este sábado, en la Premier League a la espera de volver a recuperar el liderato y se enfrentará al Brighton, rival que viene de cruzarse el pasado miércoles, en la Copa de la Liga y a quienes vencieron 3-2, con una anotación de Luis Díaz.

Luego de estar como suplente en tres partidos consecutivos, Arne Slot le dio la oportunidad a Díaz Marulanda para estar desde el arranque y el colombiano no lo decepcionó y volvió a anotar tras siete partidos de sequía con los ‘reds’. La última vez que había anotado fue el 21 de septiembre.

A pesar de haber vuelto a marcar, Luis Díaz no acaba de convencer a Arne Slot y, en rueda de prensa, previa al juego del próximo sábado no confirmó la presencia del colombiano dentro del once inicialista. Lo que sí hizo, fue resaltar la manera en la que se complementó con el neerlandés Cody Gakpo, quien en teoría es su competencia por el puesto de extremo izquierdo.

“Pudimos jugar (contra el Brighton) con dos de nuestros titulares habituales, Gakpo y Díaz, y tuvieron un gran impacto en el marcador. Fue interesante ver cómo ocupamos el puesto de nueve porque funcionó muy bien, pero prefiero jugar con un número nueve”, afirmó Slot.

Luis Díaz en acción en duelo con el Liverpool FC, contra Brighton. Foto: AFP.

Y es que, ante la lesión de Diogo Jota, el entrenador del Liverpool ha tenido que hacer variantes en el frente de ataque, con las constantes rotaciones que también han caracterizado el proceso de Slot desde su llegada al cuadro de Merseyside.

La presencia de Díaz al lado de Gakpo no está descartada para volver a ser usada, pero por el tono en las palabras de Slot, todo parece indicar que no será la fórmula que usará en el encuentro de este fin de semana: “Tal vez pueda ser una opción si tenemos lesiones, pero con Jota como nueve, tal vez lo hemos usado muy poco. Fue bueno ver que podíamos anotar tres goles sin jugar con un número nueve anticuado”.

Arne Slot está listo para enfrentar de nuevo al Brighton y se refirió al hecho de tener que enfrentar a las ‘gaviotas’ dos veces, en una misma semana: “No es tan extraño. En las competiciones europeas más antiguas jugabas contra el mismo equipo dos veces en una semana. No es extraño, ya que ambos equipos comenzarán con equipos diferentes el sábado, lo que es positivo para ambos entrenadores”.

El juego entre Liverpool y Brighton se disputará el próximo sábado 2 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en Anfield Road.