Jeison Méndez, el atajador de penaltis del Atlético Huila que tiene de ídolo a David Ospina

Atlético Huila es uno de los equipos que está disputando los cuadrangulares finales del Torneo Betplay 2024 II y que sueña con el ascenso a primera división. Los 'opitas' son segundos en la tabla de reclasificación con 77 puntos y han encontrado a un hombre de la tierra como su principal figura. Se trata de Jeison Méndez, arquero nacido en Neiva que ha sorprendido con sus reflejos bajo los tres palos y que se ha convertido en todo un especialista en atajar penaltis.

Méndez nació el 20 de agosto del 2000 en la capital huilense y siempre soñó con vestir los colores de su amado Atlético Huila. El joven hizo parte de las divisiones inferiores y en el 2021 subió al primer equipo. Fue el guardameta suplente en cinco partidos en ese año. Debutó el 3 de marzo de 2022 contra Tigres, en Copa Colombia. Esa temporada sumó otras cuatro presentaciones.

En el 2023 apenas fue suplente en dos encuentros en primera división. Fue en el 2024 que encontró su mejor nivel y recibió la confianza para ser titular por encima de Sebastián Guerra, arquero de la Selección Colombia Sub-20 en ese momento.

Méndez ya acumula 35 partidos en lo que va del año, ha atajado cinco penaltis y tiene un promedio de 0.73 goles en contra.

JEISON STEVEN MÉNDEZ MUÑOZ 🧤



⚽ 35 Partidos

⏱️ 3150 Minutos Jugados

✖️ Promedio de gol en contra de 0.76

✔️ Pases efectivos en el primer tercio del campo con 97 % pases acertados

🚫 5 penales atajados en el año

🔗 Promedio de remates atajados 3.77 % #OrgulloOpita🔰 pic.twitter.com/JfojyZ5yRN — Atlético Huila (@AtleticoHuilaof) October 29, 2024

Por eso, Jeison Méndez es el invitado de Gol Caracol en 'Historias de la B '.

Usted nació en Neiva, ¿Qué significa vestir los colores del Atlético Huila?

"Es una alegría muy grande, no solamente para mí, sino para mi familia. Es el sueño que siempre he tenido desde niño y gracias a Dios se está dando la oportunidad, estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando bien y los resultados se están dando en la cancha. Estoy muy contento por hacer parte de este maravilloso equipo del que soy hincha, de donde nací, es una felicidad enorme para mí".

¿Quiénes son sus referentes e ídolos?

"En Colombia me ha gustado mucho desde siempre David Ospina, desde niño que he visto en la selección. Es un arquero que siempre me ha llamado la atención, me parece excelente. Ya del exterior, de Europa, me gusta mucho los arqueros alemanes, Manuel Neuer, me parece que son los arqueros top del mundo. Y agregarle también a Ederson Moraes, el de Brasil, con el juego de pies que tiene, me parece también un arquero modelo a seguir".

¿Cuál es el arquero a vencer de la historia del Atlético Huila?

"El referente acá en el Atlético Huila es Luis Estacio, es un arquero con muchos partidos jugados, se recuerda mucho. También están Carlos Abella y Ricardo Valderrama, son arqueros que fueron muy buenos, son modelos a seguir y poder llegar a estar a esas estadísticas y superarlas sería grandioso".

¿Cómo ve el proyecto del Atlético Huila bajó le mandato del Grupo Independiente?

"Al principio, cuando recién se nombró que iban a comprar el equipo, uno sentía el temor de pronto que se lo llevaran para otra ciudad, pero cuando ya uno conoce a las personas, se nota el amor que le tienen al equipo. Uno se da cuenta del proyecto tan bonito que están haciendo. Estoy muy contento, es un proyecto increíble para el Huila, van a venir muchas cosas importantes para el Huila y va a ser un proyecto que va a ser muy mencionado a nivel nacional y hasta Sudamericano".

¿Cómo ve el nuevo proyecto sobra la construcción de un estadio en Neiva?

"La idea es que el Huila, con todo el proyecto que se viene haciendo, pueda tener un estadio bonito para todo lo que se viene. Los huilenses soñamos con eso, esperamos que con el favor de Dios, de las autoridades, del equipo, todo se pueda lograr y se pueda llegar a cumplir el tener un estadio digno para este departamento".

¿Cómo es jugar con su hermano John Méndez en el Atlético Huila?

"Con mi hermano es una alegría inmensa, porque en pandemia lo soñábamos cuando estábamos en la casa, que veíamos la situación tan difícil que vivimos en pandemia. Nos veíamos, yo tapando penaltis, sacando el arco, y él haciendo goles. Ahora, estando juntos nos podemos corregir, yo le hablo mucho a él, lo que él entiende y puede también me dice las cosas. Es algo que hacemos con mucho amor, con muchas ganas de ver bien al equipo".

Los sueños de Jeison Méndez en el fútbol

"Primero, ganar la primera estrella con el Huila y poder jugar Copa Libertadores. Después me encantaría poder jugar en varios equipos, no solamente de Colombia, sino de otros países, de Sudamérica, también a largo plazo poder ir a Europa. La Premier League sería una de las ligas en donde más me gustaría jugar, es de las más competitivas del mundo. En Selección Colombia poder llegar a jugar algún Mundial es el sueño que siempre he tenido".