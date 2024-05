Lucas Moura sobre James Rodríguez: “No necesita comentarios por la carrera que ha hecho”

James Rodríguez está ‘borrado’ por el técnico Luis Zubeldía en Sao Paulo, ya que no es ni siquiera convocado para los partidos y su salida parece inminente para el segundo semestre del 2024. A pesar de eso sus compañeros se muestran solidarios con él y el que tomó la vocería en esta ocasión fue otra estrella del club, Lucas Moura.

El exjugador del Tottenham y del PSG y que actualmente es una de las figuras del equipo brasileño, dejó unas palabras sobre la situación que vive el colombiano.

Lucas Moura respaldó a James Rodríguez

“James es un jugador que no necesita comentarios por la carrera que ha tenido. Evidentemente en Sao Paulo no es lo que él esperaba, no es lo que esperaban los aficionados. Pero sigue siendo nuestro jugador, entrena todos los días, pero es una situación del club, del entrenador, de él mismo, no les corresponde a los jugadores hablar”, dijo de entrada el experimentado futbolista sobre el mediocampista colombiano en una charla con los medios en zona mixta tras el duelo contra Águia de Marabá, por la tercera ronda de la Copa de Brasil.

Lucas Moura, eso sí, mencionó que todos están a la espera de qué pasará con su situación, si volverá a tener una oportunidad o si saldrá del equipo.

“Mientras sea jugador del Sao Paulo, lo apoyaremos y veremos qué pasa en los próximos pasos”, finalizó el reconocido futbolista a la prensa.

Lo cierto es que James Rodríguez sigue entrenándose en la sede del club ‘tricolor’, pero no ha convencido al DT Luis Zubeldía y no está siendo convocado ni a los partidos de Copa de Brasil.

¿Desde cuándo no es convocado James Rodríguez en Sao Paulo?

El pasado 29 de abril fue la última vez en la que el futbolista colombiano fue citado en el equipo ‘tricolor’ y disputó algunos minutos contra el Palmeiras. Después de eso no ha recibido ningún llamado por el técnico Luis Zubeldía.

James Rodríguez, con la Copa América en la mirada

A pesar de no ser tenido en cuenta en Sao Paulo, el ‘10’ de la Selección Colombia recibió el respaldo del argentino Néstor Lorenzo y fue incluido en la lista de 28 convocados para la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

Se espera que el mediocampista cucuteño tenga su cupo fijo para el certamen orbital, ya que el estratega al frente del combinado patrio tendrá que sacar a dos jugadores, porque el cupo permitido para disputar este certamen internacional es de 26.