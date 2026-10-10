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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz recibió importante noticia antes de Augsburgo vs. Bayern Múnich

Luis Díaz recibió importante noticia antes de Augsburgo vs. Bayern Múnich

Este sábado, Bayern Múnich visita al Augsburgo en la Bundesliga y el delantero colombiano Luis Díaz fue notificado por el director técnico Vincent Kompany.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

Luego del paron por la fecha FIFA, la Bundesliga vuelve a la acción y a la par el colombiano Luis Díaz, quien este sábado fue tenido en cuenta por Vincent Kompany, tras incluirlo en el once titular para enfrentar al Augsburgo.

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Once titular del Bayern Múnich: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari y Luis Díaz.

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