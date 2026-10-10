Luis Díaz recibió importante noticia antes de Augsburgo vs. Bayern Múnich

Luego del paron por la fecha FIFA, la Bundesliga vuelve a la acción y a la par el colombiano Luis Díaz, quien este sábado fue tenido en cuenta por Vincent Kompany, tras incluirlo en el once titular para enfrentar al Augsburgo.

Once titular del Bayern Múnich: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari y Luis Díaz.

🔴⚪ 𝗨𝗡𝗦𝗘𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗟𝗙!



Diese Jungs sollen es heute richten! 💪 pic.twitter.com/MY6J2cCnzm — FC Bayern München (@FCBayern) October 10, 2026