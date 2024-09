¿Luis Díaz sí estuvo en los planes del Barcelona? Inesperada respuesta desde el club culé

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', aseguró que él y su equipo siempre tuvieron muy claro "desde el principio" que no querían "vender a ningún jugador importante" esta temporada. Esto generó la duda respecto a si, en realidad, Luis Díaz estuvo cerca de firmar con el cuadro 'culé'.

Recordemos que el guajiro sonó, en repetidas ocasiones, para ser flamante fichaje de los 'blaugranas'. De hecho, medios españoles afirmaron que para hacerlo realidad, debían vender a algún jugador de su plantilla. El nombre que llegó a estar en el sondeo fue el de Raphinha.

En una entrevista difundida por el club catalán, Deco desveló que el club recibió "ofertas por varios jugadores" pero que, si el Barça quiere seguir creciendo, no puede ser un equipo vendedor.

"Si en los últimos años estamos construyendo un equipo, no podemos deshacerlo. La idea siempre ha sido incrementar el nivel, no bajarlo, y vender a algún jugador importante era bajar el nivel", argumentó.

En cualquier caso, el directo deportivo del conjunto azulgrana, admitió que "no caer en la tentación de vender no era fácil" por culpa del 'fair-play' financiero: "No vender es muy complicado, porque si no vendes no puedes tampoco comprar, pero teníamos claro desde el principio que lo importante era no vender a los jugadores importantes y saber lo que teníamos en casa".

En este sentido, Deco justificó la apuesta por La Masia "no por necesidad, sino porque hay jugadores de nivel" para vestir la camiseta del Barça. "La idea era que si estos jóvenes funcionaban, nosotros ya no teníamos que ir tanto al mercado", apuntó.

Respecto al fichaje de Dani Olmo, Deco lo justificó en que da al equipo "bastante equilibrio en el centro del campo" y que se trata de un futbolista "bastante distinto" a los perfiles que hay en la plantilla. "Con el también ganamos en calidad ofensiva", subrayó.

Y a Hansi Flick, el nuevo entrenador, el director deportivo del Barcelona lo describió como "un hombre tranquilo, una persona de fútbol, trabajador, muy exigente y con las ideas claras".