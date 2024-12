Luis Díaz tendrá nuevo compañero en el Liverpool: Arne Slot confirmó un fichaje

Liverpool es uno de los mejores equipos de la actualidad y su desempeño a nivel local como internacional así lo demuestran. Arne Slot ha tenido que gestionar una plantilla que ha sufrido varias bajas por lesión. Alisson Becker, Diogo Jota, Kostas Tsimikas, Conor Bradley e Ibrahima Konate es el listado que ha pasado por el departamento médico de los 'reds'. Por eso, el DT confirmó en rueda de prensa un fichaje para el mercado invernal. ¡Nuevo compañero para Luis Díaz !

A Slot le consultaron sobre como ha gestionado la plantilla y se mostró satisfecho. “Lo he dicho muchas veces al principio de la temporada: estoy muy, muy contento con el equipo que tenemos", dijo de entrada.

Sin embargo, el estratega neerlandés no cerró la puerta a nuevos nombres en su club. “Eso no quiere decir que no habrá una oportunidad en el mercado, este club siempre ha demostrado que va a por ello. Eso es lo que hicimos también con el portero que no está con nosotros en este momento. Sentimos que era una oportunidad para nosotros de hacerlo”, agregó.

Tal fue su frase, que, recordó a la prensa que el arquero Giorgi Mamardashvili llegará proveniente del Valencia, por la lesión de Allison Becker. Por si no fuera suficiente, Slot no descartó más fichajes. “Pero es normal que también hablemos sobre nuestra plantilla y lo que podemos esperar. ¿Puede cambiar algo? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las posibilidades en el mercado?”, concluyó.

Giorgi Mamardashvili, arquero georgiano. GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Cabe recordar, que, en el mercado de verano, antes de comenzar esta temporada, Liverpool solo fichó al italiano Federico Chiesa, quien no ha tenido mucha acción por culpa de las lesiones.

¿Quién es Giorgi Mamardashvili?

Es un arquero georgiano, ha destacado como una de las figuras emergentes en el fútbol europeo gracias a su solidez bajo los tres palos. Inició su carrera profesional en el FC Rustavi en 2019, disputando 32 partidos y demostrando gran capacidad pese a su juventud. Posteriormente, pasó al Lokomotivi Tbilisi, donde consolidó su talento en dos temporadas, sumando 35 encuentros y 45 goles encajados, además de sus primeras apariciones en competiciones internacionales.

El salto a la élite llegó en 2021 con el Valencia CF en La Liga española. Mamardashvili rápidamente se ganó la titularidad y acumuló 104 partidos de liga en sus primeras cuatro temporadas, siendo clave en varias competiciones nacionales. Hasta el momento, el golero acumula 178 encuentros.