“Luis Díaz tiene 28 años y no están dispuestos a invertir tanto dinero en el Barcelona"

Lo de Luis Díaz y el interés de Barcelona en tenerlo se puede estar cayendo de a poco, a pesar de que Deco, director deportivo del club catalán, desea tenerlo para dar un salto de calidad más en la gran plantilla que tienen actualmente.

De hecho, van pasando los días y menos se habla de una posible llegada del atacante guajiro a las huestes del cuadro culé, que estaría mirando hacia Marcus Rashford, que pertenece al Manchester United y que no sería tan costoso.

Con ese panorama en el diario ‘Sport’, este domingo, realizaron una nota para hablar del precio de algunos extremos por izquierda que tienen en carpeta, y aunque se enfocaron en el inglés, también hubo espacio para referirse a Luis Díaz.

Luis Díaz se aleja de Barcelona por su costo

“En el caso del colombiano la cosa está muy clara. El precio son 85 millones de euros, que es lo que marca, según todas las informaciones que llegan desde Inglaterra, su cláusula de rescisión. Tiene 28 años y el Barca no está dispuesto a invertir tanto dinero. El Liverpool, además, no tiene necesidad de vender”, fueron contundentes sobre la negociación para contar con el guajiro.

De esa manera, aunque no está descartado totalmente, todo indica que por tanto dinero no piensan en fichar un jugador que además no sería titular, ya que por esa banda está el brasileño Raphinha, de magistral temporada.

“Como informó SPORT hace algunos días, hubo reunión en Barcelona entre Deco y su agente, pero no ha sido la única que se ha mantenido a diversos niveles. En todas ellas la respuesta ha sido la misma: 40 millones o nada. Esa es la cifra por la que dejarían marchar al canterano”, cerraron explicando sobre Marcus Rashford, la otra opción y que es más económica, pero no deja de ser un gran dinero por él.

Por el momento en las últimas horas en Liverpool también hay nerviosismo y expectativa por el futuro de Luis Díaz, en especial por las recientes publicaciones de él y su pareja, Geraldine Ponce, en Instagram, que para muchos tiene tono de 'despedida', aunque solamente son textos agradeciendo por la temporada y el cariño de los hinchas.

Eso sí, en un caso de que no se logre el fichaje por Barcelona, habría varios equipos en Arabia Saudita que no tendrían problema en poner el dinero sobre la mesa y llevarse a 'Lucho'. Al Hilal y el mismo Al Nassr son algunos de los clubes con los que ha sido relacionado el colombiano.