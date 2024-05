Luis Díaz y Liverpool, a volver al triunfo en la Premier League contra Tottenham

Liverpoolluchará hasta el final en la Premier League, pese a que el camino está 'cuesta arriba', la esperanza es lo último que se pierde. Eso sí, el equipo donde milita Luis Díaz no tiene margen de error y deberá ganar lo que le queda para aún soñar con posibilidades matemáticas por el título. El escalón está alto y el primero de ellos será este domingo en Anfield Road contra el Tottenham, a partir de las 10:30 de la mañana, en horario de Colombia.

En la actualidad, los dirigidos por Jürgen Klopp suman 75 puntos, a ocho unidades del líder Arsenal y siete del Manchester City, que es segundo pero tiene un partido menos. El panorama no es el mejor, pero los 'reds' tratarán de revertir su presente y brindarle una alegría a su fiel hinchada contra los 'spurs', que no tienen nada que perder y buscarán dar la sorpresa.

Liverpool viene de perder 2-0 con Everton en el 'derbi de Merseyside' e igualar 2-2 en la casa del West Ham, lo que dejó a la escuadra de 'Lucho' y compañía bastante lejos en la lucha por el título en la primera división de Inglaterra.

Luis Díaz y Mohamed Salah en Liverpool - Foto: AFP

Las voces de los protagonistas

Publicidad

"Las últimas semanas no han ido como queríamos, pero desafortunadamente eso es parte del fútbol. No hemos sido lo suficientemente buenos, no hemos aprovechado nuestras oportunidades. Lo hemos reflexionado, lo hemos estudiado y todos sabemos como equipo que tenemos que salir ahora y arreglarlo, no sólo para nosotros, sino también para los aficionados, para el míster (Jürgen Klopp) y para todos los demás", esas fueron las palabras de Harvey Elliott en rueda de prensa y que recoge la web oficial del Liverpool.

El centrocampista británico agregó que "nuestras actuaciones no han sido las mejores y siento que este fin de semana es una gran oportunidad, especialmente en casa, porque ha pasado mucho tiempo desde que jugamos un partido en casa. Ahora sólo tenemos que terminar fuertes".

Publicidad

Se prevé que para enfrentar al Tottenham en Anfield este domingo 5 de mayo, Díaz Marulanda sea de la partida en los 'reds', que tienen como misión volver a la victoria en la Premier League.

El presente del Tottenham

Del lado del cuadro de la ciudad de Londres son quintos en la tabla general, con 60 puntos, y la idea es sumar de a tres frente a los rojos de Liverpool para mantenerse en esos puestos de privilegio.