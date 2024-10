Luis Díaz y Liverpool afrontan un duro reto en la Premier League: visitan al Arsenal

El Arsenal, en baja forma y sin William Saliba, se encuentra bajo presión antes de recibir a unLiverpool en racha este domingo 27 de octubre, en un duelo en la cumbre entre dos aspirantes a la Premier League. En los 'reds' aún es incógnita si Luis Díaz será de la partida, ya que en los últimos encuentros ha comenzado desde el banco de suplentes.

El guajiro suma 475 minutos con los 'reds' en el actual campeonato de la Premier y ha logrado convertir en cinco oportunidades.

El campeonato inglés es un terreno exigente, en el que cada paso en falso viene acompañado de una pequeña crisis para los aspirantes al título. Los 'gunners' lo saben bien, luego de la derrota 2-0 del pasado sábado en Bournemouth, la primera de la temporada.

En la clasificación, cuatro puntos separan al Arsenal (4º, 17 puntos) del Liverpool (21 puntos), líder antes de la novena jornada y segundo provisionalmente después de la victoria del Manchester City (1º, 23 enteros) este sábado contra el Southampton (1-0).

Arsenal celebra en Premier League - Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

En opinión de Mikel Arteta, no hay que dejar que el peor de los casos enturbie su mentalidad. "No pienso nunca en '¿y si perdemos?' Todo lo que hacemos es para ganar, en mi preparación, no pienso ni un segundo en la posibilidad de una posible derrota", dijo el entrenador español.

Las dos últimas temporadas, el Arsenal fue el rival más duro del Manchester City, gigante del fútbol inglés. Pero siempre le ha faltado un último paso para conseguir un título que los 'gunners' no logran desde 2004.

Y el revés encajado la semana pasada, sumado a una pobre victoria el martes contra el Shakhtar Donetsk (1-0) en Liga de Campeones, hace aparecer las dudas.

"Cuando ganamos contra Aston Villa (2-0 el 24 de agosto), todo el mundo decía lo mismo: 'Si perdéis ese partido, el segundo de la temporada, ¿Qué pasará? Y después tienes que jugar contra el City, y esto y lo otro' No puedes pensar así en octubre", atajó Arteta.

- El Liverpool, peligro como visitante -

La semana del entrenador español ha sido ajetreada, en vista del potencial del equipo visitante y con las dudas sobre su propia plantilla.

Los defensas Jürrien Timber y Ricardo Calafiori son duda, al igual que el extremo derecho Bukayo Saka, uno de los jugadores más importantes del Arsenal, que se lesionó en la última ventana internacional.

Luis Díaz y Arne Slot, técnico del Liverpool. Foto: Liverpool oficial.

Quien seguro se perderá el encuentro es el central William Saliba, suspendido. El defensa es un valor seguro en la retaguardia del Arsenal, y disputó todos los minutos de los 38 partidos de Premier la pasada temporada, algo inédito para un jugador 'Gunner' desde el lanzamiento de la Premier League en 1992.

"Debemos encontrar una solución diferente y necesitamos saber hacerlo como equipo", reaccionó Arteta, sin dar pistas sobre qué jugador reemplazará al francés.

En la defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk son la mejor defensa del campeonato, pues los 'reds' tan solo han concedido tres goles en ocho partidos.

El Liverpool está teniendo un inicio de temporada de ensueño a las órdenes de Arne Slot . El sucesor de Jürgen Klopp ha logrado once victorias en sus primeros doce partidos en el banquillo de los 'reds' entre todas las competiciones.

Un punto destacado es el rendimiento del Liverpool como visitante, habiendo ganado sus seis primeros partidos de la temporada fuera de casa, algo inédito para el célebre club residente en Anfield.

El guardameta brasileño Alisson Becker, lesionado, es la baja más importante de una expedición que tampoco contará ni con el joven centrocampista Harvey Elliott ni con el atacante Diogo Jota.