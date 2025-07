Luis Javier Suárez, con confianza en Sporting; "Demostraré que tengo lo necesario para estar aquí"

Tras ser anunciado como nuevo jugador de Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez ya dio sus primeras declaraciones en suelo portugués, tras ser trasferido del Almería de la segunda división del balompié español.

El jugador que recientemente fue convocado a la Selección Colombia, fue uno de los mejores jugadores de su ex equipo y del torneo de ascenso tras marcar 27 tantos en 41 partidos que disputó en liga, mientras que en Copa del Rey marcó cuatro tantos en apenas dos partidos en los que jugó con el Almería.

"He llegado a la cima de mi carrera. Estoy deseando dar una respuesta positiva a los líderes que confiaron en mí y a la afición que me recibió con tanta calidez. Quiero demostrar que tengo lo necesario para estar aquí", comenzó diciendo el samario.

"Me gusta marcar nuevos comienzos, diferentes capítulos en mi carrera. Antes llevaba el número '9', pero ahora en el Sporting CP quiero llevar el 97 al máximo nivel. Me identifico con el animal (león) por su personalidad y carácter, y por la tenacidad con la que protege a su manada. Cuando recibí la oferta del Sporting CP, no lo dudé porque todo parecía estar conectado", dijo con entusiasmo, añadiendo que "todos conocen la magnitud del club",

- La ilusión de Luis Javier Suarez tras llegar a Sporting

"He estado trabajando para estar a disposición del entrenador. Sería fantástico jugar y tener minutos, pero aunque no juegue, lo más importante es que el Sporting CP siempre gane", enfatizó, sin rehuir las expectativas que sabe que lleva consigo.

- Los objetivos de Luis Suárez en Portugal

"Quiero triunfar aquí, hacer las cosas bien y, sobre todo, alcanzar los objetivos del club, que es lo más importante. Quiero ayudar al equipo marcando goles, porque para eso me contrataron, y dando asistencias, ganando partidos, ganando títulos. Eso es lo que me falta en mi carrera: ganar trofeos importantes. Creo que en el Sporting CP podemos lograr mucho, y eso, para mí, sería lo más bonito que podría pasar"

- Su opinión sobre la afición del Sporting de Lisboa

"La afición, el club y mis compañeros están haciendo que estos primeros días sean increíbles. Mi familia y yo estamos muy contentos de estar aquí, y espero que eso se refleje en el campo. Llegué con ganas de 'comerme el mundo', y creo que a vuestro lado, con vuestro apoyo, tenemos un gran equipo que puede lograr todos sus objetivos".