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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, imparable con Sporting Lisboa: vea su gol al Lens en la Champions League

Luis Javier Suárez, imparable con Sporting Lisboa: vea su gol al Lens en la Champions League

El delantero samario abrió la cuenta para Sporting Lisboa, este martes, en partido por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. ¡Así fue el tanto de Luis Javier Suárez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Luis Javier Suárez celebra un gol con Sporting Lisboa en duelo contra Lens por la Champions League.
Foto: AFP

Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa. En esta oportunidad, el delantero samario se reportó en el tablero para adelantar a los 'leones' frente al Lens en la Champions League.

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El tanto del número '97' llegó sobre el minuto 22, y tras anticipar a los defensores del elenco francés, definió con pierna derecha para el 0-1.

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