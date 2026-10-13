Luis Javier Suárez, imparable con Sporting Lisboa: vea su gol al Lens en la Champions League

Luis Javier Suárez está imparable con el Sporting Lisboa. En esta oportunidad, el delantero samario se reportó en el tablero para adelantar a los 'leones' frente al Lens en la Champions League.

El tanto del número '97' llegó sobre el minuto 22, y tras anticipar a los defensores del elenco francés, definió con pierna derecha para el 0-1.

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Vea acá el gol de Luis Javier Suárez en Lens vs. Sporting Lisboa por la Champions League:

GOL DE LUIS SUÁREZ CON SPORTING ANTE LENS



El colombiano anticipó a los defensores y con pierna derecha puso el 1-0 ante los franceses a los 22'.



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