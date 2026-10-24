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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza, inspirado en el Brasileirao; vea su doblete en Vasco da Gama vs. Corinthians

Marino Hinestroza, inspirado en el Brasileirao; vea su doblete en Vasco da Gama vs. Corinthians

Este sábado, en Río de Janeiro, el colombiano Marino Hinestroza le dio a Vasco da Gama la victoria 3-2 sobre Corinthians con dos agónicos goles. ¡Hay VIDEOS!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Marino Hinestroza, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Foto: Getty Imágenes

Este sábado, en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, Vasco da Gama superó 3-2 a Corinthians, por la fecha 32 del Brasileirao, con un doblete agónico del colombiano Marino Hinestroza.

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Marino, quien ingresó al 37', por la lesión de su compatriota Carlos Andrés Gómez, anotó el 2-2 al 88' luego de cazar un rebote dentro del área.

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Dos minutos más tarde, Hinestroza armó una pared con David y puso el 3-2 con un bombazo al angulo.

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Vea el primer gol de Marino Hinestroza:

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Vea el segundo gol de Marino Hinestroza:

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