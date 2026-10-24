Marino Hinestroza, inspirado en el Brasileirao; vea su doblete en Vasco da Gama vs. Corinthians

Este sábado, en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, Vasco da Gama superó 3-2 a Corinthians, por la fecha 32 del Brasileirao, con un doblete agónico del colombiano Marino Hinestroza.
Marino, quien ingresó al 37', por la lesión de su compatriota Carlos Andrés Gómez, anotó el 2-2 al 88' luego de cazar un rebote dentro del área.
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Dos minutos más tarde, Hinestroza armó una pared con David y puso el 3-2 con un bombazo al angulo.
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Vea el primer gol de Marino Hinestroza:
🚨GOOOL! 🇨🇴 Marino Hinestroza!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 24, 2026
Vasco [2] - 2 Corinthians pic.twitter.com/WLQsPK39WY
Vea el segundo gol de Marino Hinestroza:
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🚨GOOOL! 🇨🇴 Marino Hinestroza (2)!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 24, 2026
Vasco [3] - 2 Corinthians
VIRADA DO VASCO! pic.twitter.com/0S5iRJhDnq