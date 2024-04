Michael Ortega no se 'aguantó' las ganas y protagonizó emotivo momento, en Copa Libertadores

Este martes, Estudiantes de La Plata y The Strongest se enfrentaron por la Copa Libertadores, con los colombianos como protagonistas. Uno, porque anotó el gol del triunfo, y el otro, que se robó la atención de todas las cámaras con curiosa situación.

Se trata de Michael Ortega, quien inició desde el banquillo de suplentes con el cuadro boliviano, pero nunca ingresó al terreno de juego.

Y es que, con una expulsión en los primeros minutos del encuentro, para The Strongest la situación se complicó y cambió radicalmente las necesidades en cancha. Siendo más la búsqueda de una solidez defensiva que de ataque, el futbolista colombiano no tuvo acción en cancha.

A diferencia de Edwuin Cetré, quien fue titular con Estudiantes de La Plata y, tras varios intentos durante todo el juego, en el 81 marcó el gol del 2-1 final a favor de los argentinos, con el que sellaron la remontada y victoria en el juego.

No obstante, el show no terminaría una vez finalizado el partido, pues, camino a los camerinos, Michael Ortega se le acercó a Enzo Pérez y pidió el intercambio de camisetas, a lo que el exRiver Plate no se negó y compartió emotivo momento con el ‘cafetero’.

A VOS TE CONOZCO: tras el partido en CONMEBOL #Libertadores, el experimentado Michael Ortega esperó a Enzo Pérez para cambiar camisetas. Ya habían sido rivales el año pasado, pero Enzo con los colores de River. pic.twitter.com/NJDTrQCZ4A — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2024

Ambos cruzaron un par de palabras y dejaron se fueron a sus respectivos vestuarios.