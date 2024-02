Miguel Ángel Borja: "Estos cinco goles a Vélez Sarfield son parte de la historia"

Miguel Ángel Borja ha venido siendo uno de los puntos fuertes de River Plate. Recientemente, el colombiano logró marcar un tremendo triplete contra Vélez Sarsfield en la victoria 5-0 de su equipo.

Luego de aquel encuentro por la fecha 3 de la Copa de la Liga del Fútbol Profesional de Argentina, el 'colibrí' dio sus sensaciones respecto a lo logrado en el estadio Monumental. "Agradecido con Dios, primeramente, por la victoria porque se aportó al equipo", fue lo que comentó en primera instancia.

Sin embargo, entre algunas risas, aseguró que el referí del encuentro por poco se le lleva el balón, cosa que es de su pertenencia debido al triplete marcado. "Casi se lleva el balón el arbitro, me tocó ir por ella y decirle que era mía", bromeó el goleador.

Por otro lado, recordó algunos otros tripletes que ha marcado a lo largo de su carrera deportiva, recordando algunos con la Selección Colombia Sub-20, Atlético Nacional y hasta Palmeiras. "Si ya había hecho tripletes, con la Selección Colombia Sub 20, con Palmeiras también, con Atlético Nacional recuerdo uno en Copa Sudamericana y son momentos especiales, porque no siempre se marca de a tres y agradecido con Dios y los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos a casa", notablemente alegre declaró Borja.

Igualmente, decidió escoger el tanto que más le gustó de los tres logrados el pasado domingo 4 de febrero, argumentando que el primero fue el mejor para él. "El primer gol fue el que más me gustó. El defensa que me estaba marcando estaba concentrado, me seguía todos lados y en una oportunidad, me le pude zafar y pude marcar el gol".

Finalmente, no se quiso mojar al decir que fue la mejor presentación del River Plate de Demichelis, pero si comentó que fue una presentación muy buena, pues cinco goles no se marcan todos los días. "No sé si esta sea la mejor actuación de River de Demichelis. Creo que con Fluminense jugamos muy bien. Hay muchas oportunidades en donde no marcamos cinco goles, pero jugamos muy bien, jugamos como el mundo River lo exige. Creo que estos cinco goles son parte de la historia", declaró el cordobés.

¿Qué dijo Martín Demichelis sobre Miguel Ángel Borja?

El director técnico de River Plate, Martín Demichelis, aprovechó para elogiar de gran manera a su dirigido afirmando que es el mejor delantero centro del fútbol argentino.

"Es el mejor nueve del fútbol argentino, no se puede relajar porque el fútbol argentino es muy complicado y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Me pone muy feliz que esté pasando este momento, luchó y se sacrificó para esto, queríamos que se quede. Están los frutos de un gran trabajo. Ojalá que nos dé muchísimos más goles porque los necesitamos", fue lo dicho por 'Micho'.