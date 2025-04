Miguel Borja no convence, pero Marcelo Gallardo reconoció a River como "Borjadependiente"

Luego de que el Miguel Borja marcara el gol del empate de River Plate frente a Talleres , el técnico Marcelo Gallardo encendió la polémica, tras sus declaraciones hacia el colombiano, que no viene realizando su mejor racha goleadora en la presente temporada con el 'millonario'.

River Plate aún no despega en la Liga Argentina, y con un empate al final del partido, por medio del colombiano, les 'salvó la patria', a los dirigidos por Gallardo en el estadio Monumental.

Finalizado el partido, el estratega de la 'banda cruzada' habló con los medios, y se mostró con tensa calma a pesar del empate de su equipo, que no tiene muy convencidos a sus aficionados.

"Me encantaría hablar de toda la cantidad de oportunidades que tuvimos para concentrar en gol y que todos conviertan goles, no solamente Borja, no podemos ser 'Borjadependiente' de los goles, pero bueno la idea es que los otros ofensivos nos aporten esa idea de gol que tiene un significado muy importante para el equipo", dijo.

🗣️ Marcelo Gallardo, tras el empate de #River ante #Talleres: la falta de gol del equipo, la exigencia de jugar en el Millonario y ser "Borja dependientes".



🎙️ @PasoaPaso pic.twitter.com/KdIkBxfFwq — TyC Sports (@TyCSports) April 14, 2025

Esto sin duda, desató la furia de los aficionados de River, que han reclamado por semanas la suplencia del colombiano, tras nos responder con goles en la cancha cuando más se necesita, sin contar la gran cantidad de oportunidades que ha desperdiciado para anotar.

Su gol frente a Talleres, es apenas el cuarto en esta temporada, a pesar de jugar los 90 minutos en la mayoría de encuentro que ha disputado River tanto en el rentado local, como en la Copa Libertadores.

El delantero colombiano, por su parte, no ha tenido conversaciones o declaraciones con los medios de comunicación para hablar de su actualidad y su falta de gol en este año. Y se espera que vuelva a tener acción como inicialista en el siguiente juego del 'millonarios' que será frente a Gimnasia, el viernes 18 de abril a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), por la Liga Argentina.

Otras declaraciones de Marcelo Gallardo:

"El análisis es claro, no generamos expectativa como equipo que puede producir mas de lo que produce y no concreta lo que se produce, y ahí es claramente lo que nos esta faltando, sin goles no podes ganar", dijo el DT.

Además de eso agregó que "somo todos seres humanos, como no va afectar los chiflidos de nuestra hinchada, después está en la capacidad de cada una de las personas asimilarlo y tratar de sortearlo, porque estamos expuestos, todos estamos expuestos todo el tiempo".

Para finalizar, Gallardo comentó que "hay que seguir estamos ante una posibilidad, juagar en River en un privilegio, tienen un compromiso muy grande, en un equipo que no ha podido atravesar esa berrea de lo que se genera como expectativa".