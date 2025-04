Marino Hinestroza lanzó advertencia a la prensa, luego del pálido 0-0 entre Millonarios y Nacional

Atlético Nacional lucho de principio a fin y logró conseguir un empate contra Millonarios en el estadio El Campín. El juego no contó con muchas opciones de gol y uno de los jugadores que sorprendió porque no tuvo su mejor desempeño fueMarino Hinestroza . Su gambeta y velocidad no marcaron la diferencia en la capital, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su actitud en la zona mixta al terminar el encuentro.

Como es costumbre, los jugadores salen del camerino y pasan por un pasillo antes de salir y montarse al bus que los transporta. Allí, varios periodistas querían escuchar las repercusiones de Hinestroza, quien les hizo el feo, no los atendió y las lanzó una frase: "Cuando pongan las noticias bien, les doy entrevista".

Marino Hinestroza pic.twitter.com/gQe7ANkXt3

El extremo de los 'verdolagas' dijo esas cortas palabras mientras siguió caminando de largo hacia la salida. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta la molestia de Hinestroza, puesto que en los últimos encuentros había dado declaraciones sin ningún tipo de inconveniente ante los medios de comunicación. La versión más posible apunta a la expulsión que sufrió en Copa Libertadores contra Internacional de Porto Alegre.

En el partido contra los azules, el joven jugador disputó los 90 minutos, en los cuales realizó 39 pases con una precisión del 84%; lanzó cuatro centros, remató una vez y ganó tres de los seis duelos que tuvo.

Un mal partido ante la mirada de Néstor Lorenzo

Otro de los hechos importantes del juego fue la presencia del director técnico de la Selección Colombia en la tribuna occidental del 'Coloso de la 57'. El argentino ya convocó por primera vez a Marino y de hecho recibió fuertes críticas por no darle al menos unos minutos en el empate 2-2 frente a Paraguay en Barranquilla. El exjugador de Columbus Crew tendrá hasta junio para llamar de nuevo la atención de Lorenzo para los duelos contra Perú y Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Los 'verdolagas' vuelven al Atanasio Girardot luego de una semana por fuera de Medellín. Este miércoles jugarán contra Boyacá Chicó, por la fecha 14 de la Liga Betplay I-2025.