Emiliano 'Dibu' Martínez, en la mira de Óscar Córdoba: duras palabras del colombiano

Óscar Córdoba es uno de los mejores arqueros colombianos en la historia y también uno de los que más ha tenido recordación en Argentina, ya que allí brilló con la camiseta de Boca Juniors, donde se convirtió en ídolo, referente, y es una voz que siempre buscan los medios del cono sur. Esta vez lo contactaron para que diera su opinión sobre Emiliano 'Dibu' Martínez .

El polémico guardameta de la albiceleste y del Aston Villa, está sancionado actualmente tras su obscena celebración tras el duelo contra Chile, y el golpe a la cámara de la transmisión en Barranquilla, frente a Colombia.

A Óscar Córdoba le preguntaron por su opinión de Emiliano ‘Dibu’ Martínez en una entrevista con ‘D Sports’, y allí fue claro sobre las actitudes del reconocido golero argentino.

“No comparto ciertos comportamientos. A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista, especialmente cuando representa a su Selección. Esa actitud influye en niños y niñas que lo ven como un ejemplo”, comenzó diciendo el otrora arquero colombiano.

A pesar de dar su opinión, Óscar Córdoba dejó en claro que para él es uno de los mejores guardametas del mundo en la actualidad, por lo que hace en cancha, más allá de sus polémicas celebraciones o provocaciones.

“Es un gran arquero, nadie discute su calidad y lo que ha demostrado tanto con la Selección como en Inglaterra. No comparto su forma de festejar. Puede que el público argentino lo reconozca como un ídolo por eso, pero yo no lo veo de la misma manera”, agregó.

Emiliano 'Dibu' Martínez celebra con el Aston Villa Foto: AFP

Y para terminar, Córdoba volvió a resaltar que Emiliano ‘Dibu’ Martínez tiene que pensar en los jóvenes que lo ven jugar y hacer sus gestos, aunque djeó saber que “si su comportamiento no se alinea con lo que debería ser la conducta de un verdadero deportista, es su problema”.

¿Cuántos partidos de sanción tiene Emiliano ‘Dibu’ Martínez?

El arquero argentino recibió una sanción de dos partidos por parte de la FIFA, por lo que no podrá estar en los duelos de la albiceleste frente a Venezuela, este jueves 10 de octubre, y contra Bolivia, el martes 10 de octubre.

¿Qué dijo Emiliano 'Dibu' Martínez sobre su sanción?

"Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien , el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa", escribió el golero en su cuenta de Instagram.