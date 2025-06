Miguel Borja y los 60 goles que no sirven en River Plate; hay mantos de duda

Miguel Borja, es el único delantero de River Plate que no ha vuelto a brillar en el cuadro 'millonario' como hace algunos meses, aunque su talento es innegable, la realidad es que ya no se acomoda al equipo que dirige Marcelo Gallardo.

El colombiano ha tenido un bajón de rendimiento que le ha costado un puesto en la Selección Colombia, que está muy cerca de clasificar al próximo Mundial, y por ahora, el 'Colibrí', no parece estar en las cuentas de Néstor Lorenzo.

Según afirman desde el medio argentino 'TyC Sports', Miguel Borja se une al listado de jugadores que podrían salir en el mes de diciembre, ya sea por abrir cupo a otros futbolistas en su posición, o simplemente por el bajón de rendimiento, como es el caso del 'cafetero'.

"El colombiano lleva 60 goles en 135 partidos con la camiseta de River, pero eso no es garantía de continuidad. Las charlas por su renovación no avanzaron y su futuro en el Millonario no está asegurado", se leyó.

"Si bien es el único '9' de área del plantel, no se adapta exactamente al estereotipo del Muñeco y estos podrían ser sus últimos meses con la banda roja. Habrá que ver si algo cambia en estos seis meses", concluyó el texto, refiriéndose al ex Junior de Barranquilla.

¿Cuál podría ser el próximo destino de Miguel Borja?

Aunque aún no hay interés formales por el colombiano, podría tener un retorno al fútbol colombiano para recuperar su nivel, pues ya sabe lo que es jugar en Junior de Barranquilla, Cortuluá, (ahora Internacional de Palmira), y en Santa Fe y Nacional, donde logró la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores respectivamente.

Lo cierto es que por el presente del colombiano en River, aún no hay un interés de equipos de ese mismo país, o del resto del continente, lo que genera serias preocupaciones al entorno del jugador, donde atraviesa una racha nunca antes vista en su carrera.

¿Cuándo vuelven a jugar River y Miguel Borja?

El equipo que dirige Marcelo Gallardo ya finalizó la temporada en el rentado local, sin lograr el objetivo del título, sin embargo, se clasificaron a octavos de final de Copa Libertadores, donde es una de las prioridades del club.

Los futbolistas que se encuentran en una etapa de descanso, esperan volver al ruedo debutando en el Mundial de Clubes, donde su primer partido será el día martes 17 de junio en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle en Estados Unidos, enfrentando a Urawa Red de Japón, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Cabe recordar que el equipo donde milita el 'colibrí', se ubica en el grupo E, junto a Inter de Italia, Monterrey de México, y el anteriormente nombrado, Urawa Red.