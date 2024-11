Neymar y su nueva cercanía con Juan Fernando Quintero, tras el ‘show’ con Racing

Juan Fernando Quintero viene siendo la estrella de Racing, de Argentina, que logró el paso a la final de la Copa Sudamericana 2024, gracias a los dos goles del colombiano en la semifinal de vuelta contra Corinthians.

Y eso tuvo gran resonancia no solo en Argentina o en Sudamérica, sino en el mundo entero y todo apunta que llegó a los ojos y oídos de un astro como Neymar.

En las últimas horas de este domingo muchos se percataron que la figura brasileña del Al Hilal, de Arabia Saudita, empezó a seguir a Juan Fernando Quintero, y que el colombiano también le dio ‘follow’.

Además, algunos seguidores del antioqueño se percataron que el propio Neymar le dio ‘me gusta’ a la última publicación del paisa, quien subió fotos de la celebración de sus goles y el paso a la final de la Copa Sudamericana, con Racing.

El destacado presente de Juan Fernando Quintero tiene contentos a los hinchas de la ‘Academia’, sino que viene recibiendo reconocimiento en el mundo del fútbol, no solo de ‘Ney’, sino también de un técnico que lo conoce a la perfección como lo es Marcelo Gallardo.

“Me pone muy contento su vigencia, porque lo quiero y es un futbolista al que me gusta observar, me da alegría, me despierta emoción y ese tipo de jugadores a mí me gustan. Por más que hoy esté vistiendo otra camiseta, lo considero una persona a la que quiero mucho y es parte de la familia riverplatense porque lo ha mencionado muchas veces”, aseguró el ‘Muñeco’, en la rueda de prensa del sábado en la noche.

Neymar dándole Me Gusta al último post de Juanfer Quintero después de esa noche ante Corinthians.



🥺🫶🏽🇧🇷. pic.twitter.com/JgRdtPYmLW — A Un Toque (@AUnToque_Co) November 3, 2024