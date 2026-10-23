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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nueva información de la lesión de Luis Díaz y los partidos que se perdería; alerta es mayor

Nueva información de la lesión de Luis Díaz y los partidos que se perdería; alerta es mayor

En territorio alemán revelan importante información msobre la lesión del guajiro, quien se perdería varios juegos por lesión; uno de ellos, el clásico contra el Borussia Dortmund.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Luis Díaz juega este jueves con Bayern Múnich en la Champions League.
Luis Díaz juega este jueves con Bayern Múnich en la Champions League.
Foto oficial del Bayern Múnich

A horas del anuncio de Bayern Múnich referente al estado de salud de Luis Díaz, se siguen revelando más detalles sobre el colombiano, quien tendría una situación más compleja de la pronosticada inicialmente.

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Y es que, aunque se había considerado un tiempo de recuperación de posiblemente dos semanas, o incluso tres; parece ser que el guajiro estaría un mes por fuera, a la espera de su evolución para determinar si puede volver a las canchas.

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Así como lo informó el reconocido periodista Fabrizio Romano, citando al medio alemán 'BILD'; 'Luchito' no solamente se va a perder los partidos de fogueo con la Selección Colombia en noviembre, sino que también hay un par de encuentros entre Bundesliga y Champions League, en los que no podrá estar a disposición de su entrenador Vincent Kompany.

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El primer juego que el colombiano se ausentaría, sería el del próximo domingo 25 de octubre, frente a Friburgo, por la Bundesliga. Después, enfrentando a FC. Magdeburg por Copa, el 28 de este mes.

Luis Díaz, además, también estará fuera de las canchas para el compromiso con Borussia Dortmund, el sábado 31 de octubre; siendo este uno de los encuentros más importantes de esta primera parte de la temporada. Pero eso no es todo, pues el 3 de noviembre, 'Luchito' tampoco podrá estar frente a Atlético de Madrid, por la cuarta jornada de la Champions League.

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El 7 de noviembre, el guajiro tampoco estaría para el duelo con Mainz por Bundesliga y, de igual manera, ahí se perdería la fecha FIFA, en la que no estaría para la convocatoria de Selección Colombia, que enfrentará a Chile, en doble turno.

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Se espera que, luego de ese parón, nuevamente se haga el análisis médico para determinar si el colombiano puede regresar paulatinamente a los entrenamientos. De lo contrario, el 20 de noviembre, frente a Colonia, el colombiano tampoco podría estar y ahí el listado de partidos se extendería.

¿Qué lesión tiene Luis Díaz?

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Luego de salir con molestias físicas del campo, el pasado miércoles frente a Arsenal en Champions; en Bayern Múnich le hicieron dos exámenes médicos al colombiano para determinar la gravedad del asunto, diagnosticándole al guajiro "una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo".

Aunque no se dio el tiempo exacto de recuperación, sí afirmaron que dependerá de la evolución del jugador.

Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Foto: AFP

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“No creo que sea grave, pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo en lo que hay que preocuparse un poco", fueron las palabras de Vincent Kompany, horas antes de conocerse la lesión del guajiro.

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