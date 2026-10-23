Barcelona vs. Real Madrid; cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO POR TV el clásico de España

Aún en la décima jornada, seis puntos por encima el imponente liderato del Barcelona sobre la tercera posición del Real Madrid, el Clásico de este domingo en el Camp Nou no solo representa un desafío total en ambas direcciones, sino también un punto crítico para el conjunto blanco, cuya presión es mucho más evidente que la de su rival, lanzado por un pleno por batir.

Un Barça de récord, con 27 de 27 puntos, 39 goles a favor y nueve en contra en nueve jornadas. El más productivo y el más goleador, pero no el menos goleado. Y un Real Madrid por ahora menos concluyente, 21 de 26 puntos, con 23 tantos (16 menos que su adversario dominical), pero los mismos nueve en contra. Ha caído en dos compromisos, ambos fuera: contra el Atlético de Madrid y contra el Betis.

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Ahí reside la distancia entre los dos con nueve encuentros jugados, con la firmeza que expresa el equipo de Hansi Flick y con los vaivenes por los que se mueve todavía el grupo de José Mourinho, que también ha ganado algunos duelos sobre la hora. Necesita más como colectivo, provisto de las individualidades que ostenta tan decisivas, encabezadas por Kylian Mbappé, al que se dirigen todos los focos, aún más sin Vinicius Júnior, que cumplirá el segundo de sus cuatro choques de sanción.

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De fondo el Balón de Oro, cuya gala es al día siguiente en Londres, su duelo con Lamine Yamal es puro esplendor. Dos de los mejores del mundo, sino los mejores, enfrentados en un partido cuya dimensión es apabullante. No solo en España, sino a nivel mundial. No tendrá impacto en el elegido para el galardón tan deseado por el que se han postulado ambos, pero sí en el debate posterior sea quien sea el ganador.



Pero no todo se concreta en ese duelo. Son muchos más. En cada sector, en cada acción, en cada fase del juego, surgen futbolistas irrebatibles, de suma calidad. De la portería, con Joan García y Thibaut Courtois, en adelante. Pau Cubarsí, Pedri González, Rodrigo Hernández -pretendido en verano por el Real Madrid-, Frenkie de Jong, Fermín López o Raphinha contra Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Jude Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni o Yan Diomande. Muchos partidos en un partido y una partida: Flick contra Mourinho.

El Barcelona viene de perder su primer encuentro de la temporada, en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain por 4-2. El Real Madrid, de golear por 4-1 al Leipzig en el Bernabéu.

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¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid?

Este encuentro, correspondiente a la décima jornada del fútbol español, se disputará el próximo domingo 25 de octubre, en el Camp Nou.

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Este juego, que está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la trnamsisión de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.