Pasó la Selección Colombia y Jhon Durán no verá la luz en Aston Villa

Jhon Durán ya va de vuelta a Inglaterra tras ser titular en la derrota 3-2 de la Selección Colombia a manos de Uruguay, y sumar minutos en el segundo tiempo de la también caída 1-0 con Ecuador, en el Metropolitano en las Eliminatorias Sudamericanas.

Pero en su llegada a Aston Villa todo apunta a que su panorama en el elenco de Birmingham seguirá igual, más allá de sus buenas presentaciones y la calidad que lo caracteriza.

Por eso, a unos días del partido de los ‘villanos’ frente al Crystal Palace, ya se viene hablando del equipo que pondría el técnico Unai Emery, para buscar revertir el mal momento que pasan con varias derrotas en los recientes partidos en Premier League y la Champions.

Jhon Durán seguirá siendo suplente en Aston Villa

En el medio ‘Birmingham Live’ dedicaron una nota para hablar de lo que será el duelo con Crystal Palace, el sábado 23 de noviembre, y allí mencionaron la que sería la titular que pondría Unai Emery.

Por eso, al hablar del ataque que tendría el Aston Villa, el nombre de Jhon Durán ni siquiera fue considerado y de esa manera seguirá siendo una alternativa por detrás de Ollie Watkins, a pesar de sus constantes goles contra grandes equipos de la Premier y hasta en la Champions, anotándole al Bayern Múnich.

“Barkley podría acompañar a Youri Tielemans en el centro del campo, mientras que Leon Bailey da amplitud desde la derecha y John McGinn opera desde la izquierda dada la lesión que sufrió Ramsey en Liverpool. Se espera que Morgan Rogers apoye a Ollie Watkins en ataque”, informaron.

Así sería la titular de Aston Villa contra Crystal Palace: Martínez, Cash, Konsa, Pau, Digne, Barkley, Tielemans, Bailey, McGinn, Rogers, Watkins.

Jhon Durán con una camiseta sin patrocinios del Aston Villa - Foto: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

A pesar de un buen arranque del equipo de Birmingham dirigido por el técnico español Unai Emery, los recientes resultados, entre empates y derrotas, lo hicieron bajar al puesto 9 de la tabla de posiciones, con 18 puntos, a diez unidades del líder que es el Liverpool.

Jhon Durán y sus declaraciones tras la derrota de Colombia con Ecuador

"Es el trabajo de nosotros, marcar goles. Cuando no entra todo el mundo te ataca pero es parte del trabajo, nadie se quiere comer un gol y menos acá en la selección, no fue hoy pero vendrá otra oportunidad y hay que aprovecharla. Todo el mundo se come un gol, yo, cualquiera", dijo de entrada sobre las ocasiones falladas en el partido.

A pesar de eso y mostrando molestia con los periodistas, respaldó a su compañero Jhon Córdoba, quien no ha podido estar fino de cara al arco.

“¿Cómo así que por qué siento que no está entrando? Ah no, no está entrando porque hacemos hasta lo imposible para que entre, si ven los videos, pica y no entra, el de Lucho, el de Jhon y seguimos trabajando", finalizó.