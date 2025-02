Pide 'pista' de nuevo en Selección Colombia; elegido mejor jugador del mes en Inglaterra

En el exterior no solo brillan Luis Díaz ,Jhon Durán y James Rodríguez . Otro de los colombianos que la está ‘rompiendo’, y por lejos, es Steven Alzate, mediocampista quien actualmente milita en el Hull City de Inglaterra.

Y es que los números hablan por sí solos, pues, el ‘cafetero’ se ha convertido en una de las principales figuras del equipo inglés, donde también juega Gustavo Puerta; otra de las futuras promesas de nuestro país.

En las últimas horas, Hull City destacó de gran manera a Alzate, consolidándolo como el mejor jugador del mes, en el premio que otorga el equipo a nivel individual. “Felicitaciones Steven”, publicó inicialmente el cuadro ‘aurinegro’.

“Tras obtener más de la mitad de los votos, el 52%, el jugador de 26 años ha sido una presencia tranquila en el mediocampo del Hull City durante el primer mes de 2025. Completando 177 pases, proporcionando una precisión del 82,2%, el internacional colombiano también ha contribuido defensivamente al ganar 26 de sus duelos terrestres y 13 duelos aéreos, ayudando a los Tigres a obtener resultados impresionantes contra Leeds United, Millwall y Sheffield United respectivamente”, citó el equipo del colombiano, validando, con datos en mano, del porqué el ‘cafetero’ fue elegido como el mejor de enero.

¡Hull City, un nuevo giro en su carrera!

Tras varios ires y venires en el fútbol exterior, el colombiano ha encontrado esa regularidad que no tuvo en otros equipos. Sus números y rendimiento dan prueba real de eso. Además, como él mismo lo referenció en una reciente entrevista con el club, en Hull City todo ha sido diferente, empezando por la relación con su estratega.

“He disfrutado mucho de mi tiempo con el entrenador. Me ha dado su confianza y eso funciona en ambos sentidos porque siento que he estado jugando bien, así que, si me da su confianza y juego bien, querrá seguir poniéndome de titular y realmente estoy disfrutando de la responsabilidad”, indicó de entrada Alzate.

Steven Alzate, jugador colombiano, del Hull City. Foto: Getty Images.

Sumado a eso, el ‘cafetero’ se refirió a su objetivo con el Hull City en la presente temporada; ¡se puso la vara alta!: “Mantener la categoría es algo por lo que todos en el club sabemos que estamos pasando, pero lo he mencionado antes, la profundidad de plantilla que tenemos debería ser más que suficiente para que obtengamos suficientes victorias para salir de este lío. En mi caso, con quien sea que esté jugando en el mediocampo, sé que puedo confiar en que hará lo que tiene que hacer y viceversa. Todos los centrocampistas aportan sus propias cualidades y diferentes rasgos y confío en que harán un buen trabajo”.