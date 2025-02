Aparece video: amañan partidos en México con apostador “extranjero” de acento muy conocido

El fútbol de México está bajo la lupa debido a una bochornosa situación de arreglo de resultados destapada semanas atrás y que tuvo su prueba reina con una pieza audiovisual en la que se ven varios de los señalados.

Todo corresponde a la tercera división con los conjuntos Real Apodaca y Correcaminos B, en cuyo más reciente encuentro –en noviembre de 2024– hubo marcador de 4-3 a favor del Real.

Según las grabaciones filtradas, un sujeto “extranjero”, como lo identifica la web de Mediotiempo.com debido a su particular acento, habla por videollamada con varios jugadores de ambas escuadras para establecer cierto número de goles, aunque todavía no se sabe si se están refiriendo a diferentes cotejos o a uno en particular.

"¿No sé qué dirás tú, qué se puede hacer? Habíamos quedado en hacer el primer tiempo, ¿sí me entiendes? Porque el equipo visitante probablemente también vaya a trabajar. La idea es nosotros hacer las cosas primero, y pues hacer el trabajo", dice uno de los futbolistas.

Luego, Francisco Tede, de Correcaminos, da pistas del pacto: “1.5 el primer tiempo, hermano”, es decir; más de un gol en los primeros 45 minutos.

Después, un integrante de Apodaca aclara de dónde es su club, pues el apostador desconocía al equipo: “Real Apodaca, de acá de la ciudad de Monterrey, en México”.

Más adelante, un hombre llamado Silvio explica: “Me pasaron la propuesta de 1.5. Ya dije que hablaras tú con ellos porque ellos son los que juegan”.

Frente a este escándalo, la Federación Mexicana de Fútbol suspendió a 7 futbolistas, siendo uno de Apodaca y otro de Correcaminos B los más castigados con 16 años de sanción para cada uno. Incluso, se advirtió a los clubes de su posible desafiliación si se repite algo así, por lo que las instituciones colaboran en la investigación.

Apostador “extranjero” con acento muy conocido

Lo particular de la grabación difundida tiene que ver con el apostador, que no habla como mexicano, desconoce los equipos de los jugadores con los que está dialogando y no los tutea, motivo por el que se podría deducir sin mucha dificultad de dónde es.

De hecho, en la videollamada se identifica con el alias de ‘Guillermina’ y se refiere a los jugadores de la siguiente manera: “¿Qué equipo es el de ustedes, cómo se llama, qué división es esa?, ¿Silvio, usted no me había hablado de 2.5?”.

🚨¡VIDEO EXCLUSIVO!🚨



Jugadores de Liga Premier Mexicana ¿¡Arreglan resultados!?👀👀👀 pic.twitter.com/EParW6yyb8 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) February 24, 2025

Lo cierto es que los 2 clubes emitieron respectivos comunicados para rechazar y lamentar ese tipo de comportamientos.