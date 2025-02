"Por James Rodríguez no fue que León le ganó a Pachuca": no les gusta nada

Nuevamente y tal y como sucede partido tras partido de la Liga MX, aparecen los análisis de los partidos. Y en ese sentido, el León se viene llevando muchas miradas de los expertos y de los espacios de opinión en México. Es así, gracias a la campaña perfecta que viene haciendo el equipo esmeralda en el arranque de este 2025 y también por la trascendencia que ha gando con la llegada de James Rodríguez.

De esa manera, aún con el paso de las horas se sienten ecos del triunfo 2-1 de los 'panzas verdes' sobre Pachuca, en compromiso realizado el miércoles en la noche. A decir verdad Rodríguez Rubio fue creciendo en su rendimiento contra los 'tuzos', tuvo su acostumbrada visión de juego en corto y largo y además de eso, recibió los rigores de la pierna fuerte e incluso fue impactado con una brutal patada en su espalda.

En un espacio de análisis, del que hace parte el exfutbolista Óscar 'Conejo' Pérez, se refirieron sobre las fortalezas de León en la actualidad.

Publicidad

"Frente a Pachuca, León no ganó por James Rodríguez, ni por otra individualidad. León ganó en equipo. Y eso te genera un jugador de estos, porque un jugador de estos obliga a los demás, todos piensan no le puedo quedar mal a una figura mundial, no voy a hacer parte de un fracaso de su carrera. Como compañero dices que te quieres subir al barco de esa estrella y ayudarle a él a que triunfe acá en México. Jugaron compenetrados, se mantuvieron, no dejaron de pelear y eso te lo puedo asegurar es por el técnico (Eduardo Berizzo) y por James", dijo Fernando Navarro, periodista del espacio de análisis de 'Hi Sports TV', en un video publicado en la red social 'X'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Club León, celebra un gol en la Liga MX Getty Images

Ahora, para León y para James lo que viene es un nuevo partido jugando en calidad de local frente a Toluca, que será este sábado 8 de febrero, a las 8 de la noche, hora de nuestro país.

Publicidad

Aún no se tienen certezas si el entrenador Berizzo volverá a implementar en su plantilla una rotación, como ya lo hizo frente s Mazatlán, cuando el '10' de la Selección Colombia no estuvo en el terreno de juego, más allá de que viajó y fue suplente. Es clave el manejo de cargas para Rodríguez por la cantidad de juegos que ha encarado en lo que va del presente año.