Juan Fernando Quintero le puso fin a la discusión: él mismo dijo dónde quiere jugar

El mercado de fichajes en Suramérica tiene a Juan Fernando Quintero como uno de los jugadores más sonado, dado su buen rendimiento en Racing, club con el cual ganó la Copa Sudamericana. En medio de cientos de rumores, el colombiano habló con la prensa y habló claro sobre dónde quiere jugar.

“Hablé con Saja y con Gallardo. Les dije que me quiero quedar en Colombia”, fueron las palabras del '8' de la 'Academia' al portal 'Radio La Red'.

El jugador de la Selección Colombia no tuvo reparos en contar cuál fue la repuesta del otro lado al hacer esa petición. “Ambos entendieron mi necesidad”, añadió el canterano del Envigado FC.

Juanfer no quiso dar mucha información sobre el club que está más cerca de ficharlo y dejó en claro que en su entorno están trabajando en eso. “Mi representante trabaja en la negociación”, contó el futbolista.

Publicidad

Ahora bien, a la hora de argumentar porque quiere regresar a nuestro país, el '8' también despejó las dudas y reveló lo que muchos especulaban. “La decisión de volver a Colombia es familiar”, concluyó.

🗣️Juan Fernando Quintero 🗯️

“Hablé con Saja y con Gallardo. Les dije que me quiero quedar en 🇨🇴”

“Ambos entendieron mi necesidad”

“Mi representante trabaja en la negociación”

“La decisión de volver a 🇨🇴 es familiar”

“#Racing no pagó mi ficha completa”

“Nadie duda lo que es #River… https://t.co/jgViYhI6c8 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 30, 2024

En medio de la charla sobre su futuro, Quintero se refirió al club de la 'Academia', dejando varias sensaciones. “Racing no pagó mi ficha completa. Estoy agradecido. Me duele que duden de lo que viví este año. Al hincha solo puedo agradecerle”, dijo sobre los sentimientos encontrados en este momento.

Publicidad

Después, el nacido en Medellín no ocultó de nuevo el amor que tiene por el conjunto 'millonario' y manifestó que por eso siempre aparece como una opción cercana para él cuando se avecina un mercado de fichajes. "Nadie duda lo que es River para mí”, sentenció el mediocampista.

Por último, Juanfer se refirió al nuevo presidente de Racing, quien según él no ha existido un contacto hasta el momento. “Milito aún no me llamó. Él fue jugador y me sabrá entender mi decisión”, remarcó el colombiano.

Cabe recordar, que,Quintero ya había sido noticia este lunes luego de que comentara una publicación de una página que cubre a Independiente Medellín.

“No crean todo lo que dicen. De igual forma voy a ser hincha del Medellín hasta que me muera. Y no se olviden que pertenezco a Racing”, fue su respuesta.

Publicidad

Por lo pronto, solo queda esperar cuál será la decisión final sobre su futuro y si finalmente cumplirá con el anhelo de volver a jugar en Colombia.