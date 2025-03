¿Por qué León salió del Mundial de Clubes y Pachuca no, si ambos son del mismo dueño?

El Mundial de Clubes 2025 no ha empezado y ya arrojó su primera gran noticia: la expulsión del León de México , que estaba ubicado en el grupo D junto a Flamengo de Brasil, Esperánce de Túnez y Chelsea de Inglaterra, y que se había reforzado con el colombiano James Rodríguez para la cita.

El anuncio se produjo a tan solo 3 meses del inicio del torneo, que se llevará a cabo entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2025 en 12 estadios de Estados Unidos, motivo por el que se debe anunciar lo más pronto posible el nuevo participante, que debe ser de la misma Concacaf.

Y aunque León ganó su cupo en la cancha al ser campeón de ‘Concachampios’ en 2023, la plaza le fue retirada por incumplir el reglamento en el apartado de la multipropiedad, que no permite que 2 o más de los elencos que vayan al evento sean de un mismo dueño.

En ese sentido, León no logró demostrar que no hace parte del Grupo Pachuca, emporio que también posee en su inventario al Pachuca , que también clasificó a Mundial de Clubes.

En consecuencia, surgió la duda sobre por qué el echado fue León, ya que Pachuca también incumple la regla. No obstante, un apartado de la normativa explica el motivo de esta decisión.

¿Por qué León salió del Mundial de Clubes y Pachuca, no?

De acuerdo con el reglamento del certamen, al haber 2 o más escuadras de un mismo poseedor, se procederá expulsando de la competencia al equipo con la clasificación más baja en la asignación de cupos para el Mundial de su respectiva confederación.

En ese sentido, Pachuca tenía mejor ubicación y por eso conservó su casilla, mientras que el elenco ‘esmeralda’ terminó siendo el sacrificado.

Así lo detalla el artículo 114: “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”.

Pese a que ya es decisión tomada, León anunció que seguirá luchando mediante recursos de apelación para recuperar su lugar.