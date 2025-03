James Rodríguez, quieto en León; una pregunta molestó a directivo del cuadro 'esmeralda'

La reciente decisión por parte de la FIFA con León, sobre dejarlo fuera del Mundial de Clubes debido a un incumplimiento en el reglamento, sigue generando repercusiones en territorio ‘manito’, especialmente por que el cuadro ‘esmeralda’ hizo una alta inversión para armar una nómina competitiva.

Y justamente, James Rodríguez fue uno de los nombres que llegaron esta temporada para reforzar al conjunto de Guanajuato, junto al regreso de Andrés Guardado, quienes son consideradas dos de las principales figuras del equipo ‘fiera’ en la Liga MX.

Es por eso que, en charla con ‘ESPN’, Jesús Martínez, quien es dueño de León, habló de la posibilidad de que el colombiano juegue en otro equipo, especialmente Pachuca, para poder disputar el Mundial de Clubes del que el cuadro ‘esmeralda’ fue relegado, a solo semanas de que empiece.

Jhonder Cádiz y James Rodríguez festejan un gol en el Club León de México, de la Liga MX Getty Images

“No, para nada. Estamos hablando de distintas cosas”, indicó de entrada el dirigente, enfatizando en que, a pesar de la problemática que se ha planteado a la institución, darle salida al ‘10’ no es una posibilidad real en estos momentos. Es más, lo importante ahora es ir a pelear por sus derechos y no dejarse quitar el cupo al certamen orbital.

¿Por qué sacaron del Mundial de Clubes a León?

Teniendo en cuenta que el Club León, aunque tenga un dueño único como Jesús Martínez, hace parte al grupo Pachuca, que es su propietario y comparte con el mismo Pachuca, hecho que no es permitido por la FIFA, pues se interpreta que el cuadro de Guanajuato tiene multipropiedad.

Ante esto, Jesús Martínez fue contundente y envió fuerte mensaje a la FIFA, tras anunciar que los ‘esmeraldas’ ya no podrían jugar el certamen mundialista, teniendo en cuenta que Pachuca también jugará el Mundial de Clubes y, por lo mencionado anteriormente, solo uno podría disputarlo, pues dos clubes del mismo dueño no pueden jugar el mismo torneo.

James Rodríguez con León contra Necaxa - Foto: León Oficial

“Hemos hecho lo mismo que hicieron Girona y Manchester City ante UEFA en su momento para jugar la Champions League: constituimos un fideicomiso en los Estados Unidos que garantiza absoluta independencia del Club León, pero a nosotros no nos lo aceptaron”, dijo Jesús.

Además de eso, el dirigente habló de una posible venta y pelea en los tribunales para respetar sus derechos: “Una venta a futuro es un tema que pusimos sobre la mesa y podemos dar nuestra palabra y mi papá dijo que venderá el 51% de las acciones, nosotros estamos buscando soluciones y queríamos tener una conversación para que no nos dejen tirados como lo han hecho. Tengo en mi mente pelear y no quisiera quedar fuera; que se respete el futbol y la pasión y no la política fuera de la cancha”.