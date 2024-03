¿Por qué Luis Díaz no aumenta su valor en el mercado, pese a su buen nivel en Liverpool?

Actualmente en la posición número 33 con un valor estimado de 75 millones de euros, Luis Díaz hace parte de los cinco futbolistas más valiosos en el mundo. Sin embargo, la manera en la que 'Transfermarkt' da esos precios y realiza el listado, es toda una incógnita

Es por eso que, para esclarecer un poco el panorama sobre este tema en específico,Juan Pablo Pachón, representante de Miguel Ángel Borja, charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y reveló los parámetros con los que este ítem se mide y demás.

“La verdad ‘Transfermarkt’ es una herramienta que se usa mucho en el mercado del fútbol porque son los pioneros en el dar valor a los jugadores. Anteriormente cuando analizabas a un jugador solo teníamos el material de video, pero ellos trabajan con data y manejan la parte económica y financiera”, indicó de entrada el agente.

No obstante, para Juan Pablo Pachón esta plataforma no es lo suficientemente veraz para considerar los valores de los jugadores como una ley: “La información de ‘Transfermarkt’ no es precisa en lo que son los precios de los jugadores, dan efectividad en la edad, minutos, goles y demás de los jugadores, pero cuando van a evaluarlos es algo erróneo”.

Luis Díaz, jugador colombiano, ya sabe contra quién jugará Liverpool en cuartos de final de la Europa League Getty Images

*Otras declaraciones de Juan Pablo Pachón:

¿Por qué Luis Díaz no sube su valor y escala posiciones, pese a su buen nivel?

“Esto no hay que compararlo solamente con Luis Díaz. Ellos son unos analistas de mercados independiente y privados, porque no hay una regulación que los apruebe o desapruebe. El mercado del fútbol no es un mercado tangible, es difícil saber el precio de un jugador, hay que entrar a mirar muchos factores, la oferta, demanda, necesidades, no hay que irse tan lejos para darse cuenta de eso”.

Los valores que se manejan...

“Por ejemplo, si se va a ver la lista de jugadores Sub-20, se ve que muchos están valorizados en menos de un millón, pero esos son valores irreales porque un jugador con perspectiva internacional en Colombia, no lo compran por 800 mil, no existe. Personalmente creo que los valores son como un Instagram y tratan de manejarlo al fútbol, es lo más cercano al mercado, pero no es tangible. Es muy difícil acercar los valores”.