PSG no se rinde con Jhon Jáder Durán: la jugosa propuesta que prepara por el colombiano

Jhon Jáder Durán es un delantero con mucha proyección y en Aston Villa ha empezado a mostrar esa calidad en el frente de ataque. Precisamente, esas cualidades han llevado a que el PSG, uno de los clubes más laureados de Francia, lo quiera tener en sus filas próximamente.

En la prensa de la nación 'gala', el exdelantero de Envigado Fútbol Club se gana portadas diarias y la razón es porque desde la interna del elenco parisino ven a Durán como el prospecto indicado para ocupar la delantera. Eso sí, el PSG comprende que en el mercado de invierno que está por finalizar no lo podrán tener y todo ante la negativa del Aston Villa de no dejarlo marchar; no obstante, ya tiene un jugosa oferta preparada para que en las transferencias de junio el conjunto 'villano' no le niegue esa posibilidad.

En los tabloides británicos, específicamente en 'The Athletic' precisan que desde la institución con sede en la ciudad de Birmingham, quieren al menos 120 millones de euros por el artillero oriundo de la ciudad de Medellín.

Jhon Jáder Durán en Everton vs. Aston Villa. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Por su parte, en 'L'Équipe' aseguró "que los primeros intercambios entre el París Saint-Germain y el clan Durán preparan un hipotético traspaso el próximo verano, y no antes". Mientras que en 'Foot Mercato' sostuvieron que ha habido conversaciones entre los dirigentes del PSG y los más cercanos al futbolista de 21 años.

Por esa razón y para prever que el Aston Villa no le ponga ninguna traba, desde ya el equipo que es dirigido por Luis Enrique prepara una gran oferta que convenza tanto al club inglés como a Jhon Jáder Durán, quien ha aprovechado sus minutos con los 'villanos'.

En PSG están prestos y atentos a cualquier novedad con respecto al delantero de la Selección Colombia, ya que desde las arcas de los 'villanos' lo tienen claro y no lo dejarían salir por menos de 120 millones de euros. Desde el club francés no dudarían en desembolsar la cantidad de dinero que pretende el Aston Villa.

Jhon Durán fue nuevamente citado por Unai Emery con el Aston Villa tras cumplir sus tres fecha de sanción que le impusieron desde la FA, esto tras el compromiso contra el Newcastle. Se espera que vuelve a tener minutos en el frente de ataque cuando el Villa visite al Arsenal en el Emirates Stadium, este sábado 18 de enero, a las 12:30 del día, de Colombia.