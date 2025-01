Parceritos, atentos a James Rodríguez: en México exprimen la imagen del '10'

James Rodríguez ha causado un impacto total en el fútbol de México desde su fichaje por el Club León. Ha sido tanta la repercusión que ha tenido el arribo del '10' a esta competición que en aquella nación no paran de sacarle provecho a la imagen del volante cucuteño y así atraer a más fanáticos a los estadios.

El ingenio en las publicaciones desde los distintos sectores no han parado con tal de que en otros países conozcan que en su Liga hay una figura de talla mundial y todo un 'crack'. Así fue como a través de una publicación de la propia cuenta en redes sociales de Liga de México hizo una particular invitación.

¿De qué se trata?La locura por Rodríguez Rubio es visible al punto de que no han dudado de sacar el calendario de partidos que tendrá James David en el Clausura mexicano, para que no solo los fanáticos del Club León se agenden con cada jornada en la que podrán ver al capitán de la Selección Colombia sino que los otros seguidores de las otras escuadras también se animen a ir a los escenarios deportivos y ven su talento de cerca; que no se pierdan esa zurda mágica.

James Rodríguez recibió crudos comentarios. Foto: Club León.

En el post por parte de la Liga BBVA MX, promocionaron los juegos del exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco, entre otros, se leyó lo siguiente: "¡Anoten ya las fechas porque el parcerito visita tu ciudad!!.

Publicidad

La misma publicación la acompañan con una fotografía de James Rodríguez, más la jornada tras jornada anunciando los juegos de las 'fieras' que son entrenados por Eduardo Berrizo, quien a su vez está más que ilusionado por sacar todo el potencial del futbolista de 33 años.

Igualmente, se complementó en la misma: "¡Qué ganotas de ya ver a James Rodríguez en las canchas de mi siempre mágica Liga de México".

¡Anoten ya las fechas porque el parcerito visita tu ciudad! 🥰🇨🇴



Qué ganotas de ya ver a James Rodríguez en las canchas de mi siempre mágica #LigaBBVAMX. ⚽🔥 pic.twitter.com/d4wNR6vmDt — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 15, 2025

Publicidad

¿Cuándo debuta James Rodríguez con el Club León en el fútbol de México?

El ansiado estreno del mejor jugador de la pasada Copa América 2024 con las 'fieras' está estipulado para el sábado 25 de enero contra Juárez y en donde el Club León hará de local, por lo que se espera un estadio lleno y abarrotado para ver la magia de Rodríguez Rubio.

Es válido por la tercera jornada del Clausura de México y dará inicio a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país para que se programen.