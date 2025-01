Rayo Vallecano confirmó una nueva decisión con James Rodríguez: Iñigo Pérez lo comunicó

Mientras que James Rodríguez busca equipo, en Rayo Vallecano toman su situación con pinzas. El viernes 10 de enero, el conjunto de Vallecas recibe a Celta de Vigo, por la fecha 19 de La Liga ; por eso, hubo rueda de prensa previa al compromiso. Allí, se esperaba que hablaran del mediocampista colombiano, con el fin de aclarar la situación, pero la decisión que tomaron sorprendió a todos.

Rayo Vallecano no admitió preguntas sobre el '10' de la Selección Colombia, argumentando que "es un tema institucional y de club, y que el entrenador solo hablaría del partido". Ahora, el técnico, Iñigo Pérez, dejó unas cortas y contundentes palabras al respecto: "Imagino que cuando pase cierto tiempo habrá explicaciones; no me siento solo, a veces puedo hablar y en otras no es posible".

Dicha medida causó revuelo en España y las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Ganga Galiana, periodista especializado en temas del 'Rayito', no podía creer lo ocurrido y mostró su molestia, diciendo que "mientras tanto en el club nadie dice nada y James Rodríguez, todavía jugador del Rayo Vallecano, por contrato hasta junio de 2025, se pasea por el Mundial de la Kings League".

Recordemos que el pasado miércoles, el cucuteño estuvo en el partido de cuartos de final de dicho torneo, entre Colombia y Uzbekistán. Allí, cobró el penalti presidente y lo falló, desatando una serie de reacciones y comentarios . De igual manera, estuvo junto a algunos 'streamers', reaccionando a cada una de las jugadas que se presentaban en el compromiso, entre goles y polémicas.

De igual manera, James Rodríguez viajará a Colombia para reunirse con Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, con el fin de escuchar la propuesta del 'tiburón'. Y es que no es la única escuadra interesada en él, pues sonaron Boca Juniors, Racing Club, Banfield, Lazio y su último y más reciente pretendiente es León de México. Eso sí, algunas opciones ya se han caído.

'El Xeneize' se bajó de la 'puja' porque su objetivo principal es Ander Herrera. Por otro lado, 'el Taladro' expresó que "era su sueño"; no obstante, desde territorio argentino informaron que el colombiano agradeció el interés, pero que, por ahora, no volvería. Para finalizar, 'la Academia' recién contempla el panorama, tras la partida de Juan Fernando Quintero al América de Cali.