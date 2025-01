James Rodríguez falló su penalti en la Kings World Cup y se burlaron en redes sociales

James Rodríguez no pierde tiempo. Mientras que se define su futuro, tras la salida de Rayo Vallecano , se le vio en territorio italiano durante la Kings World Cup Nations 2025. Allí, Colombia llegó a cuartos de final, donde midió fuerzas con Uzbekistán, en busca de un cupo a 'semis' y la presencia del '10' de la 'tricolor' fue la sensación. Desde que llegó en el carro, se llevó las miradas de todos.

Pero eso no fue todo. Estando en el camerino, dedicó unas emotivas palabras a los jugadores, resaltando que "esta camiseta pesa mucho porque se está jugando por el país; es algo único, que sus familias los están viendo, así que déjenlo todo en la cancha". Posteriormente, hizo parte de la reacción del partido, junto a algunos 'streamers'. En dicho rol, se le vio emocionado y apoyando.

Sin embargo, el momento más esperado fue cuando cobró el penalti presidente. Hubo tensión y se sentía en el ambiente. Acomodó el esférico, se perfiló para su pierna izquierda y remató, con tan mala suerte que fue atajado por el guardameta. Lamento de James Rodríguez, quien, rápidamente, le dio la mano al arquero rival, reconociendo su acción, y también al árbitro del encuentro.

Reacción de James Rodríguez, tras un gol de Colombia contra Uzbekistán en la Kings World Cup Nations 2025 Captura de pantalla de video

Al ver esto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Burlas y críticas para el mediocampista 'cafetero', resaltando que no había sido capaz de ni siquiera inflar las redes en un penalti de la Kings World Cup Nations 2025. De hecho, en los comentarios de las personas, le recordaron su reciente paso por el 'Rayito', donde no se pudo consolidar ni sumar los minutos que esperaba.

James Rodriguez perdendo o pênalti na Kings League kkkkkkkkpic.twitter.com/YTzK3yrdhK — Dez e Faixa (@10eFaixaEC) January 8, 2025

Publicidad

Jajajaja como va fallar James 😂😂 — JoseLuisUt ♛ (@Galanut) January 8, 2025

James Rodríguez salió del Rayo Vallecano fue a Italia al partido de la @kingsleague_am con Colombia y acaba de fallar penalti presidente. — Futbol Mundial (@MundoFutbol1) January 8, 2025

Publicidad

😂😂😂😂😂😂 James Rodríguez es un jugador chico, no vale ni para marcar un penalti en la kings wold cup nations y quieren que juegue en 1ª división con el Rayo. 😂😂😂😂😂😂😂 — Lutxando con la vida (@EddieyPunto) January 8, 2025

🎙️#KingsLeague



🇨🇴 James Rodríguez erra o pênalti do presidente da Colômbia contra o Uzbequistão 😂😂😂😂



Jogue com Responsabilidade! 🔞



pic.twitter.com/j1oVgPmZ1r — Apostaganha.bet (@apostaganhabet_) January 8, 2025

Y quería jugar en el Rayo… — Ruby🤡 (@ruubeen_ns) January 8, 2025