¿Junior tiene un plan B, si James Rodríguez no llega? Fuad Char contó la verdad

James Rodríguez ilusiona a Junior de Barranquilla . Este viernes 10 de enero, en la ciudad de Medellín, se reunirá con Fuad Char, máximo accionista del cuadro 'tiburón', como primer acercamiento real para intentar su fichaje. Eso sí, no es nada fácil y, por eso, desde la institución 'rojiblanca' tienen un plan par convencerlo, que gira en torno a la Selección Colombia y el Mundial del 2026.

"Para todas las partes es mejor que, en los próximos 18 meses, esté en el país y así prepararse para la cita orbital. Además, es la sede de la 'tricolor', se va a sentir en casa, lo van a amar, Junior va a tener mucho fútbol y estará en todos los partidos, de eso no cabe duda", expresó, en entrevista con el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio' . Pero no hay certeza de que el volante vaya a aceptar.

Razón por la que le preguntaron si el conjunto 'rojiblanco' está preparado para un 'no', que es una de las dos opciones que podrían presentarse. "Si lo de James Rodríguez no se da, hay un plan B, es claro y no hay duda, pero las diferencias son grandes, por su imagen, el personaje que es, en fin. No se van a decir nombres porque lo que queremos es a James", respondió al respecto.

"Llegué a escuchar que Lazio estuvo interesada, como lo dijo su tío, con quien estamos en conversaciones. De igual manera, estuvieron Banfield, Boca Juniors y hasta Racing. El hecho de que sea un agente libre, ayuda. En la negociación estaré yo solo y tengo claro que a James Rodríguez lo quiero 100% en Junior de Barranquilla", afirmó don Fuad, que hizo una comparación.

James Rodríguez y la promesa que recibió de Junior.

"Si se da su llegada, habría un récord en venta de abonos, no me cabe duda. Puede darse algo similar a lo de Millonarios y Falcao García", puntualizó. Recordemos que 'el Tigre' firmó con el equipo 'embajador' y los hinchas respondieron, agotando la boletería en el plan de abonados. Ahora, el máximo accionista no solo habló del impacto, sino también de la parte futbolística y deportiva.

En sus declaraciones, fue claro al decir que César Farías, director técnico de Junior de Barranquilla, avala el arribo del cucuteño y tienen un esquema táctico. "Sin duda, se armará un equipo para que pueda jugar, con dos volantes de marca, respaldándolo, y él detrás de los delanteros para que reparta el juego y haga lo que quiera, con su visión de juego", sentenció Fuad Char.