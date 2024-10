James Rodríguez tendría lesión que alarma en Selección Colombia y que lo borró en España

James Rodríguez actúa poco y nada con el Rayo Vallecano debido a que Íñigo Pérez, su entrenador, considera que todavía está en periodo de adaptación por no haber hecho pretemporada con el resto del plantel.

Sin embargo, todo hacía suponer que tendría la oportunidad el 29 de octubre contra el Villamuriel, elenco de sexta división, en cumplimiento de los sesentaicuatroavos de final de la Copa del Rey.

“El colombiano, que apenas está disfrutando de minutos desde que firmó por el Rayo, apuntaba a titular”, publicó al respecto el diario As de España.

Pero a última hora el mediocampista de 33 años no apareció en la convocatoria y no viajó con el grupo que se impuso 0-5 y que era integrado por varios suplentes y algunos juveniles.

En consecuencia, empezaron las especulaciones, motivo por el cual el estratega ‘rayista’ despejó dudas asegurando que no lo había excluido por decisión personal, sino por un tema médico.

“Tiene unas molestias , esperemos que no sea nada importante", manifestó el timonel después del compromiso sin entrar en detalles.

Esto llevó a que en la Selección Colombia se prendieran las señales de alerta debido a que hace una semana el creativo había abandonado uno de los entrenamientos de la escuadra de Vallecas debido a dolencias en la pierna izquierda que se tradujeron en una supuesta sobrecarga muscular que nunca confirmó su club.

Pese a ello, Rodríguez fue al banco de suplentes en la victoria 1-0 sobre el Alavés el pasado 26 de octubre en cotejo válido por la Liga de España, pero su técnico prefirió reservarlo y no darle minutos, aparentemente, para evitar una recaída.

Ahora, con esta nueva situación, se puede pensar que es algo de cuidado, lo que queda en especulaciones porque el Rayo no acostumbra a ventilar los informes médicos de sus futbolistas, tarea que la propia Selección deberá hacer para conocer lo que en realidad le pasa al ‘10’.

Selección Colombia, en alerta por posible lesión de James

El afán pasa por los compromisos de Eliminatoria Sudamericana que en pocos días tiene el combinado ‘cafetero’, frente a Uruguay y Ecuador, programados para el viernes 15 y el martes 19 de noviembre, para los cuales habrá concentración desde el 9 o 10 del mismo mes.

Esto da a entender que el armador tiene 2 semanas para ponerse en forma, de lo contrario deberá ser excluido del llamado del estratega argentino Néstor Lorenzo, que lo tiene como su capitán y máxima figura.

Lo particular es tanto hermetismo y que no se dé a conocer por canales oficiales lo que le pasa a James, pues la preocupación recae más en Colombia, donde sí juega, que en el Rayo, donde no es tenido en cuenta.